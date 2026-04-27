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A級債券 ETF 殖利率誘人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投資人無畏中東戰事，在多頭訊號亮燈之際，仍選擇將資金投入股市，導致今（2026）年以來債券ETF規模與受益人雙雙縮水，僅有17檔債券ETF受益人正成長。不過，多數A級債券ETF的殖利率仍在5.5%以上。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠表示，目前利率水準仍高，但長期利率趨勢緩降不變。就資產配置的角度，投資人應持有債券部位，加強資產耐震度。聯邦利率期貨顯示，市場預期年底前還有降息1至2碼的可能。在這樣的利率環境下，透過高評級的投等債獲得債息收入，對於投資人而言，提供了相對的資產抗震力。

此外，債券長期總報酬主要來自利息收入的累積，換言之，殖利率越高，總報酬更佳。因此挑選指數殖利率較高的債券ETF，也有利投資人。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF研究團隊表示，根據美系投資銀行統計，近期資本市場波動加劇，資金流出信評較低的非投資等級債券，而投資等級債券的升降評比重保持穩定，基金及ETF等資金於利率彈升時仍勇於搶進長天期投資等級公司債，除能享受較美國政府公債更高的殖利率之外，也能在市場大幅波動時提供投資人更安全的債券選擇，並於降息循環之際，還能吃到價格上漲的紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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