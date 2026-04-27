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台股 ETF 「積」情十足 006203、0052單日漲逾4%最亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
在台積電雙利多帶動下，台股27日氣勢如虹，盤中指數一度站上4萬點大關。（歐新社）
在台積電雙利多帶動下，台股27日氣勢如虹，盤中指數一度站上4萬點大關。（歐新社）

台積電雙利多帶動下，台股昨（27）日氣勢如虹，盤中指數一度強勢站上4萬點大關，也推升科技與市值型ETF表現亮眼。元大MSCI台灣ETF（006203）、富邦科技（0052）昨日漲幅皆超過4%，為當日表現最為亮眼台股ETF。建議投資人可透過科技型ETF作為台股核心資產，掌握龍頭企業獲利提升與產業成長紅利。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期盤面資金明顯回流電子族群，在AI、高效能運算（HPC）需求持續擴張下，半導體供應鏈基本面維持強勁。相關ETF不僅具備成分股獲利成長支撐，也兼具分散風險與流動性優勢，成為市場資金布局的重要工具。

本周市場聚焦三大關鍵變數，包括美國科技股財報、美伊停火進展，以及全球超級央行周。30日美股四大雲端巨頭將同步公布財報，市場關注核心將落在資本支出（CapEx）強度與AI變現能力，預期可望延續AI供應鏈多頭動能，並支撐指數挑戰並站穩4萬點關卡。

在眾多產品中，富邦科技ETF因高度聚焦台股核心科技與半導體龍頭，成為此波行情的主要受惠者。

0052成分股涵蓋台積電等權值指標企業，能直接反映龍頭獲利成長動能；同時透過ETF機制分散單一個股波動風險，在多頭行情中具備「攻守兼備」特性。隨著企業資本支出趨於理性、營運效率提升，將有助推升整體企業獲利與評價面表現，進一步帶動0052中長期報酬潛力。

展望後市，台股在資金動能回溫與產業基本面支撐下，仍具延續多頭的條件。短期可觀察權值股是否續強，以及資金是否由龍頭擴散至中小型成長股；中長期則看好AI與半導體產業趨勢不變。

新光臺灣半導體30ETF投資團隊指出，上周美股費半指數續創史高，本周有望帶領台股半導體類股表現續強，加上北美四大CSP於2026年資本支出維持強勁，台積電展望亦上修，鎖定台灣半導體重量級企業，即在AI資本支出供應鏈中占據關鍵位置，包括從先進製程、先進封裝、高效能運算等，都是未來AI基建核心供應鏈中，具備定價能力與訂單能見度的龍頭企業，建議可以中長期持有半導體ETF，採分批方式布局，掌握半導體多元成長題材與股價輪漲效應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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