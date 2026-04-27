0056、00713齊拱！華南金成ETF新寵 近一年吸金百億元

高股息ETF大舉加碼華南金（2880）。據華南金最新出爐的2026年前十大股東名單，元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與元大台灣50（0050）三檔ETF全數入列，顯示被動資金已成為影響華南金股價與籌碼面的重要力量，近一年合計加碼金額更高達122億元。

從持股變化觀察，0056持股比攀升到3.88%，由第三大股東擠進第二大；00713持股比攀到1.77%，名次從第十躍升至第七，加碼力道最為明顯。

0050則以1.29%持股首度入榜，反映市值型ETF也開始提高對華南金配置比重。相較之下，泛公股持股29.21%仍穩居最大股東，但市場主導權已逐步向ETF傾斜。

若以部位估算，三檔ETF合計持有華南金約96.5萬張，按近一年均價30.56元計算，總投資金額達295億元；若扣除去年約172億元部位，等同一年內淨加碼122億元，資金流入力道明確，凸顯華南金已躍升為高股息ETF核心持股之一。

法人分析，華南金受青睞主要來自三大因素：首先，近年現金股利穩步提升、殖利率具吸引力，符合高股息ETF選股邏輯；其次，金控權值股具流動性優勢，ETF大額進出成本較低。

第三，在科技股估值偏高或市場波動加劇時，金融股具防禦屬性，成為資金配置的重要避風港。

不過，ETF資金的「雙面刃」特性也逐漸浮現。長期穩定買盤有助支撐股價、降低波動，但一旦未來因殖利率下滑或指數調整遭剔除，也可能引發集中賣壓。

市場指出，華南金股價結構轉向由ETF資金驅動，後續走勢將與高股息ETF資金動向呈現高度連動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。