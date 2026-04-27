快訊

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

0056、00713齊拱！華南金成ETF新寵 近一年吸金百億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

高股息ETF大舉加碼華南金（2880）。據華南金最新出爐的2026年前十大股東名單，元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與元大台灣50（0050）三檔ETF全數入列，顯示被動資金已成為影響華南金股價與籌碼面的重要力量，近一年合計加碼金額更高達122億元。

從持股變化觀察，0056持股比攀升到3.88%，由第三大股東擠進第二大；00713持股比攀到1.77%，名次從第十躍升至第七，加碼力道最為明顯。

0050則以1.29%持股首度入榜，反映市值型ETF也開始提高對華南金配置比重。相較之下，泛公股持股29.21%仍穩居最大股東，但市場主導權已逐步向ETF傾斜。

若以部位估算，三檔ETF合計持有華南金約96.5萬張，按近一年均價30.56元計算，總投資金額達295億元；若扣除去年約172億元部位，等同一年內淨加碼122億元，資金流入力道明確，凸顯華南金已躍升為高股息ETF核心持股之一。

法人分析，華南金受青睞主要來自三大因素：首先，近年現金股利穩步提升、殖利率具吸引力，符合高股息ETF選股邏輯；其次，金控權值股具流動性優勢，ETF大額進出成本較低。

第三，在科技股估值偏高或市場波動加劇時，金融股具防禦屬性，成為資金配置的重要避風港。

不過，ETF資金的「雙面刃」特性也逐漸浮現。長期穩定買盤有助支撐股價、降低波動，但一旦未來因殖利率下滑或指數調整遭剔除，也可能引發集中賣壓。

市場指出，華南金股價結構轉向由ETF資金驅動，後續走勢將與高股息ETF資金動向呈現高度連動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 元大 華南金

延伸閱讀

被動打敗主動！00935今年狂賺逾50％狠甩主動型ETF…股添樂教這招去化資金

00981A爆119萬張天量翻黑！最強活廣告發威…00403A開募狂吸近400億

006208有5張就勝過其餘90％股東！懶錢包：即便分割恐也難縮小與0050規模差距

外資賣台積電卻大買記憶體！台股1.18兆元巨量 資金分三路

相關新聞

0056、00713齊拱！華南金成ETF新寵 近一年吸金百億元

高股息ETF大舉加碼華南金（2880）。據華南金最新出爐的2026年前十大股東名單，元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）與元大台灣50（0050）三檔ETF全數入列，顯示被動資金已成為影響華南金股價與籌碼面的重要力量，近一年合計加碼金額更高達122億元。

金管會「開大門」…高含積量ETF狂吸金 10檔台股ETF規模飆新高

台股大漲，台積電創高，法人表示，金管會上周五政策催化，放寬台股基金、主動式ETF指數型股票基金）投資單一個股上限至25%，等同替主動式ETF開一道門，制度性鬆綁下，台積電持續性買盤激增，具高含積的台股被動式ETF，股價有望湧現新一波資金「拉積盤」行情。

「大盤漲1000點體感跌2000點」台股大漲卻沒賺？看懂「非系統性風險」秒懂0050優勢

台股投資者需警惕非系統性風險，選擇個股或主動型基金可能導致表現不如大盤。雖然元大台灣50（0050）涵蓋大部分市場，仍可能因大型股表現不佳而落後於指數。

0050站上90元大關！清流君霸氣喊：他奶奶繼續ALL IN就對了

台股突破4萬點，元大台灣50（0050）也擊破90元關口，清流君呼籲「繼續ALL IN」。隨著網友熱烈響應，部分新資金卻對漲勢感到焦慮。0050現報93.10元，單日漲幅3.50%。

0050規模高達1.6兆！老牌0051熬近20年才破30億…哆啦王：台股中型ETF發展陷惡性循環

元大中型100（0051）終於突破30億元規模，但仍遠低於元大台灣50（0050）的1.6兆，反映台股中型ETF發展滯緩。高費用率及流動性問題造成惡性循環，對投資者吸引力不足。

不只台積電衝2330元！AI浪潮推升日股飆破6萬點…00954與00951同創掛牌新高

台股因台積電股價創新高，今日一度突破4萬點，日經225指數也首度攻上6萬點。在AI科技推動下，日股ETF如中信日本半導體與台新日本半導體股價同步飆升，均創掛牌新高。專家指出，AI競爭激烈，算力需求將持續增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。