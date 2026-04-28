00981A為何沒跟漲？他怒「收高管理費卻失靈」反被嗆：贏三個月輸一天就崩潰

台股強勢上攻，但部分主動式ETF表現未同步，引發投資人關注。一名網友在Dcard發文詢問，主動統一台股增長（00981A）當天表現疲弱，質疑「經管費收這麼多是否操作失誤」，掀起熱議。討論焦點集中在主動式ETF運作邏輯、成分股影響及投資人期待落差。

原PO指出，觀察當天盤勢，多數權值股如台積電明顯上漲，但00981A卻未同步表現，甚至出現下跌，讓他質疑經理人操作是否出現問題，並對高管理費合理性產生疑問。

從留言討論可見，網友普遍認為該情況與市場結構有關。有分析指出，當天台股漲勢主要由台積電等大型權值股帶動，但中小型股表現疲弱，而主動式ETF多配置成長型或中小型個股，因此未必能同步反映大盤漲幅，甚至可能出現反向走勢。

多數網友也對原PO提出質疑，認為投資人不應期待「每天都贏」，有人直言「贏了幾個月輸一天就要檢討」，強調股市本就存在波動，主動式ETF更不會完全貼合指數走勢。也有人指出，00981A自成立以來報酬已顯著優於大盤，單日表現不應過度放大解讀。

另一方面，也有網友補充制度面與資金面因素，包括持股比例限制、資金湧入導致操作難度提高等，皆可能影響短期表現。另有投資人認為，若無法接受波動，可選擇回歸被動型ETF或直接持有權值股。整體而言，討論凸顯主動式ETF在績效亮眼下，同時面臨投資人過高期待與短期波動的雙重考驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。