主動ETF打敗0050？他陷兩難「該選哪邊」 網點關鍵：短期贏不代表長期贏

主動式ETF近年表現亮眼，與傳統被動式ETF之爭再度成為投資人關注焦點。一名網友在Dcard發文表示，觀察到主動式ETF近期績效普遍優於元大台灣50（0050）等市值型產品，但同時又有研究指出長期多數主動基金仍落後大盤，讓他陷入選擇困難，貼文引發熱烈討論。

原PO指出，目前市場大致分為兩派，一派認為主動式ETF源自過去主動基金，歷史上多數無法長期打敗大盤，但近期確實「檔檔贏0050」；另一派則強調被動式ETF經過長期驗證，能穩定跟隨市場成長。他也進一步提出疑問，若遇到空頭市場，主動式是否更抗跌、反彈更快，以及長期是否能持續超越被動投資。

從原PO提問可見，其核心困惑在於「短期績效與長期穩定性」的取捨，尤其在多頭行情下主動式表現突出，容易吸引資金，但未來不確定性仍高。

多數網友認為，兩者本質不同，適合族群也不一樣。有留言指出，主動式ETF投資人多偏向追求高報酬、願意承受波動，而0050投資人則以長期持有為主；也有分析指出，主動式隨規模擴大，操作靈活度可能下降，長期績效未必能維持優勢。此外，不少人提到目前主動式ETF成立時間尚短，多處於多頭環境，缺乏空頭市場驗證。

另一方面，也有網友提出不同策略，認為不必二選一，可採「核心持有被動ETF＋衛星配置主動ETF」方式分散風險；亦有人建議以績效為依據，當主動式一段時間跑輸大盤再調整部位。另有投資人引用巴菲特觀點，強調長期仍偏好被動投資，認為穩定性更高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。