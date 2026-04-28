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0050瘋狂加碼月投16萬！他喊「大盤我來撐」網讚信仰滿點穩穩賺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名PTT網友宣布將每月加碼16萬元至0050，計畫長期持有20年，表達對市場持續上漲的信心。其策略引發網友討論，支持者讚揚其紀律與信仰，然而也有意見認為資產集中風險過高。圖／本報資料照片
一名PTT網友宣布將每月加碼16萬元至0050，計畫長期持有20年，表達對市場持續上漲的信心。其策略引發網友討論，支持者讚揚其紀律與信仰，然而也有意見認為資產集中風險過高。圖／本報資料照片

台股多頭氣氛濃厚，不少投資人選擇長期布局大盤ETF。一名PTT網友發文表示，持續加碼元大台灣50（0050），目前已投入21張，並規劃未來20年長期持有，同時每月定期定額投入16萬元，強調「跌也沒關係，繼續買」，貼文引發網友討論其投資信念與資產配置策略。

原PO指出，自己已持有0050約4年，未來打算再持有16年，形成長達20年的投資計畫，並持續加碼。他強調不擇時進場、長期買進的策略，甚至喊出「大盤戰隊assemble」、「大盤我來撐」，展現對市場長期上漲的高度信心。

從原PO分享可見，其投資核心為「無腦長期持有＋持續加碼」，並將0050視為主要資產配置工具，幾乎將資金集中於大盤ETF，僅保留極少部分於債券，顯示其風險承受度偏高，並完全押注股市長期多頭趨勢。

多數網友對此反應兩極，有人認同其紀律與長期投資理念，直言「不擇時進場才是關鍵」、「0050就是穩穩賺」，也有人稱讚其每月投入16萬元的資金實力，認為能長期執行才是關鍵優勢。部分留言甚至形成「0050戰隊」氛圍，強調長期投資的信仰與團結。

不過，也有網友提出不同看法，認為資產過度集中於單一標的風險較高，建議可搭配槓桿型ETF提升報酬或進行分散配置；另有人關注其債券部位虧損，調侃為「債蛙轉生」，質疑是否因債券表現不佳才轉向股票。此外，也有聲音提醒，即使長期投資策略成立，仍需留意市場循環與資產配置平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50 ETF 市值型 大盤

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