快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF績效完勝該All in？他質疑「贏大盤機率更高」被打臉：只看到贏的那幾檔

聯合新聞網／ 綜合報導
主動式ETF近期表現優於傳統市值型產品，引發熱議。一名PTT網友質疑：「全丟主動式不是更容易贏大盤嗎？」多數網友則指摘其僅見表現佳的少數案例，忽略大量績效不佳的主動基金，並提醒投資人注意短期效應與長期表現的差異。 余承翰
主動式ETF近期表現優於傳統市值型產品，引發熱議。一名PTT網友質疑：「全丟主動式不是更容易贏大盤嗎？」多數網友則指摘其僅見表現佳的少數案例，忽略大量績效不佳的主動基金，並提醒投資人注意短期效應與長期表現的差異。 余承翰

主動式ETF近期表現亮眼，引發投資人重新思考資產配置。一名PTT網友發文指出，從報酬率來看，主動式ETF與部分基金明顯優於0050等市值型產品，質疑「全丟主動式不是更容易贏大盤嗎？」貼文引發熱烈討論，焦點集中在績效比較盲點與投資邏輯。

原PO舉例指出，00981A報酬率達65.5%，高於0050的34.3%，高股息型的00981D配息率也優於00878，甚至部分主動基金長期績效持續領先。他因此不解，既然數據顯示優勢明顯，為何市場與研究仍普遍認為多數主動式產品長期落後大盤，且投資人仍偏好0050、VOO等被動型ETF。

從原PO提問可見，其核心疑問在於「績效與機率」的落差，認為只要選擇績效較佳的主動產品，就能提高勝率，但也隱含對市場統計結論的不理解。

多數網友則指出，這類比較存在明顯「倖存者偏差」與「近因偏誤」，強調原PO只看到表現最好的少數標的，卻忽略大量績效不佳、甚至已被市場淘汰的主動基金。有留言直言「你舉例的都是前幾名」、「爛的你根本沒看到」，認為這正是研究顯示多數主動產品長期輸給大盤的原因。此外，也有人提醒短期多頭行情本就容易讓主動策略勝出，但拉長至10年、20年後結果往往不同。

另一方面，也有網友從風險與實務操作角度分析，指出主動式投資本質在於「選對經理人」，但難度極高，等同押注其持續做出正確決策；也有人提到市場循環影響，認為熊市時主動策略未必占優，甚至可能回撤更大。另有意見建議，不必在主動與被動間二選一，可採「核心＋衛星」配置，兼顧穩定與成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

主動式 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

不怕崩盤？年輕人「All in台積電、ETF」 鄉民笑：會怕的回家定存

00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

00403A用800億新資金幫00991A抬轎？太天真…信這套邏輯請直接買0050

00878、00919、0056...大盤4萬點還能無腦存？杉本點「3檔都偏貴」：高點別衝動ALL IN

相關新聞

買VT看別人抱0050大賺好焦慮？理財館長「相對剝奪感」：這招解救FOMO

女友因投資VT報酬不如台股而焦慮，面對周遭人賺錢感到相對剝奪感。理財館長建議維持全球配置，適度投入台股減少焦慮，讓投資更符合生活需求。

台積電帶飛0050！存股哥帳面狂賺31萬…靠「股息再投入+質押」目標存滿15張

台股今日創下歷史高點40194點，其中台積電大幅上漲助力，存股投資人槓桿存股哥報告，其持有的元大台灣50（0050）報酬率已突破70%。他計劃在年底將持股增至12-15張，並預計獲得90萬的股息回報。

主動式ETF績效完勝該All in？他質疑「贏大盤機率更高」被打臉：只看到贏的那幾檔

主動式ETF近期表現亮眼，引發投資人重新思考資產配置。一名PTT網友發文指出，從報酬率來看，主動式ETF與部分基金明顯優於0050等市值型產品，質疑「全丟主動式不是更容易贏大盤嗎？」貼文引發熱烈討論，焦點集中在績效比較盲點與投資邏輯。

00878、00919、0056...大盤4萬點還能無腦存？杉本點「3檔都偏貴」：高點別衝動ALL IN

隨著台股大盤站穩高點，許多投資人面臨「帳面好看卻不敢進場」的矛盾。財經YouTuber杉本近日於頻道發布最新評析，針對全台人氣最高的三檔高股息ETF「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）」進行深度對比。 杉本指出，雖然三者可組成完美的「月月配」組合，但在2026年高價環境下，投資人應從單純追求配息，轉向關注「填息能力」與「合理價區間」。

00403A用800億新資金幫00991A抬轎？太天真…信這套邏輯請直接買0050

台股市場熱度持續攀升，統一投信發行的統一台股升級50（00403A）吸引逾800億資金。市場傳言認為，這將帶動主動復華未來50（00991A）的表現，但專家指出主動ETF經理人會靈活選股，真正享受資金紅利的應是全市場覆蓋的元大台灣50（0050）。

00403A狂吸800億空降主動是ETF規模亞軍！「動力哥」操盤選股邏輯大解密

統一投信即將掛牌的00403A在募集階段吸金超過800億，成為國內第二大主動式ETF。由「動力哥」張哲瑋操盤，00403A採用市值前200大企業選股策略，期望挖掘潛力黑馬。投資人在台股高檔時期應謹慎觀察後再決定進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。