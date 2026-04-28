主動式ETF績效完勝該All in？他質疑「贏大盤機率更高」被打臉：只看到贏的那幾檔

主動式ETF近期表現亮眼，引發投資人重新思考資產配置。一名PTT網友發文指出，從報酬率來看，主動式ETF與部分基金明顯優於0050等市值型產品，質疑「全丟主動式不是更容易贏大盤嗎？」貼文引發熱烈討論，焦點集中在績效比較盲點與投資邏輯。

原PO舉例指出，00981A報酬率達65.5%，高於0050的34.3%，高股息型的00981D配息率也優於00878，甚至部分主動基金長期績效持續領先。他因此不解，既然數據顯示優勢明顯，為何市場與研究仍普遍認為多數主動式產品長期落後大盤，且投資人仍偏好0050、VOO等被動型ETF。

從原PO提問可見，其核心疑問在於「績效與機率」的落差，認為只要選擇績效較佳的主動產品，就能提高勝率，但也隱含對市場統計結論的不理解。

多數網友則指出，這類比較存在明顯「倖存者偏差」與「近因偏誤」，強調原PO只看到表現最好的少數標的，卻忽略大量績效不佳、甚至已被市場淘汰的主動基金。有留言直言「你舉例的都是前幾名」、「爛的你根本沒看到」，認為這正是研究顯示多數主動產品長期輸給大盤的原因。此外，也有人提醒短期多頭行情本就容易讓主動策略勝出，但拉長至10年、20年後結果往往不同。

另一方面，也有網友從風險與實務操作角度分析，指出主動式投資本質在於「選對經理人」，但難度極高，等同押注其持續做出正確決策；也有人提到市場循環影響，認為熊市時主動策略未必占優，甚至可能回撤更大。另有意見建議，不必在主動與被動間二選一，可採「核心＋衛星」配置，兼顧穩定與成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。