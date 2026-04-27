金管會「開大門」…高含積量ETF狂吸金 10檔台股ETF規模飆新高

台股大漲，台積電創高，法人表示，金管會上周五政策催化，放寬台股基金、主動式ETF指數型股票基金）投資單一個股上限至25%，等同替主動式ETF開一道門，制度性鬆綁下，台積電持續性買盤激增，具高含積的台股被動式ETF，股價有望湧現新一波資金「拉積盤」行情。

根據CMoney統計至上周五止，持有台積電占比逾4成的高含積ETF，已有10檔最新規模隨績效走強衝新高，以近半年績效表現來看，新光臺灣半導體30(00904)大漲75.94%，表現最佳；中信關鍵半導體(00891)亦上漲72.83%，表現居次。

法人表示，投資人如果看好台股半導體股後市，建議可布局具高含積量的半導體ETF，因為半導體ETF除台積電占比高，其他成分股中，更持有台積電供應鏈、ASIC概念股、記憶體及先進封裝等利基成長題材，伴隨全球半導體鏈受惠AI長線趨勢帶動，產業景氣呈全面復甦，高含積量半導體ETF，兼顧多元利基族群，股價受惠各次族群輪漲帶動，中長線更具漲升契機。

新光臺灣半導體30(00904)ETF投資團隊表示，美科技股財報行情本周展開，尤其是具半導體風向球的德州儀器(TXN.US)，上周公布Q1財報傳佳音，單日股價飆19.14%，帶動費城半導體指數突破萬點大關，由於德儀產品應用範圍橫跨所有終端市場，包括工業、汽車、資料中心、通訊設備、消費性電子無所不包，最新公布今年第1季財報中，不論營收、毛利率及EPS三大數字，皆超乎市場預期，代表全球半導體景氣，正式從AI單一領域復甦，擴散至多領域「全面復甦」，顯示台廠半導體鏈不只晶圓代工、其他像先進封裝、記憶體、ASIC及半導體設備耗材等，中長期企業營收獲利有望雨露均霑，股價隨基本面翻揚而水漲船高。

另外，上周美股費半續創史高，出現史上難得一見的多日連漲行情，本周有望帶領台股半導體類股表現續強，加上北美四大CSP於 2026年資本支出維持強勁，台積電展望亦上修。台新投信表示，新光臺灣半導體30(00904)有「台版費半」之稱，主要追蹤主要追蹤臺灣指數公司的「臺灣全市場半導體精選30指數」，依發行市值由大至小排序，選取 30 檔成份股，第一大持股為台積電，持有台積電權重41.18%，在半導體同類型ETF中，屬高含積量的半導體ETF，第二至第五大成分股有TPU概念股的聯發科、先進封裝的日月光控股、股后穎崴、旺矽等，至於其他25檔成份股中，亦包括股王信驊及多檔半導體千金股，涵蓋臺灣半導體產業上中下游高市值、高成長潛力企業，有助於投資人掌握半導體成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。