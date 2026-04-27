聽新聞
0:00 / 0:00
「大盤漲1000點體感跌2000點」台股大漲卻沒賺？看懂「非系統性風險」秒懂0050優勢
昨天講到試圖獲得市場平均報酬以及所謂的非系統性風險。
今天在FB就看到一個更白話的非系統性風險例子：「大盤上漲1000點，體感下跌2000點」。
當你選擇一個會偏離市場報酬的方式參與市場。無論是自己選股、策略型ETF、主動型基金、擇時進出市場，導致該投入台股的部位有大量現金，都可能導致投資台股部位的表現不如大盤，這就是不採用指數化投資要承擔的風險。
當然我也說過，元大台灣50（0050）也不是完全沒非系統性風險，就是當大型股表現特表差的時候，也是有落後市場的可能性，但因為0050已經涵蓋台股7成以上，所以這部分的風險相對小。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。