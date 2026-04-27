「大盤漲1000點體感跌2000點」台股大漲卻沒賺？看懂「非系統性風險」秒懂0050優勢

昨天講到試圖獲得市場平均報酬以及所謂的非系統性風險。

今天在FB就看到一個更白話的非系統性風險例子：「大盤上漲1000點，體感下跌2000點」。

當你選擇一個會偏離市場報酬的方式參與市場。無論是自己選股、策略型ETF、主動型基金、擇時進出市場，導致該投入台股的部位有大量現金，都可能導致投資台股部位的表現不如大盤，這就是不採用指數化投資要承擔的風險。

當然我也說過，元大台灣50（0050）也不是完全沒非系統性風險，就是當大型股表現特表差的時候，也是有落後市場的可能性，但因為0050已經涵蓋台股7成以上，所以這部分的風險相對小。

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