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「大盤漲1000點體感跌2000點」台股大漲卻沒賺？看懂「非系統性風險」秒懂0050優勢

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
針對網路上「大盤上漲1000點體感卻下跌2000點」的哀號，這正是自己選股或擇時進出所帶來的非系統性風險，凸顯出貼近大盤的指數化投資優勢。記者杜建重／攝影
針對網路上「大盤上漲1000點體感卻下跌2000點」的哀號，這正是自己選股或擇時進出所帶來的非系統性風險，凸顯出貼近大盤的指數化投資優勢。記者杜建重／攝影

昨天講到試圖獲得市場平均報酬以及所謂的非系統性風險。

今天在FB就看到一個更白話的非系統性風險例子：「大盤上漲1000點，體感下跌2000點」。

當你選擇一個會偏離市場報酬的方式參與市場。無論是自己選股、策略型ETF、主動型基金、擇時進出市場，導致該投入台股的部位有大量現金，都可能導致投資台股部位的表現不如大盤，這就是不採用指數化投資要承擔的風險。

當然我也說過，元大台灣50（0050）也不是完全沒非系統性風險，就是當大型股表現特表差的時候，也是有落後市場的可能性，但因為0050已經涵蓋台股7成以上，所以這部分的風險相對小。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 大盤 台股

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