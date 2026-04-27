0050站上90元大關！清流君霸氣喊：他奶奶繼續ALL IN就對了

台股衝破4萬點，元大台灣50（0050）也站上90元關卡，投資社群再度被「長期持有、持續買進」洗版。清流君在臉書發文寫下「0050破90元！台股破40000點 他奶奶繼續ALL IN就對了」，引發大批網友留言回應。

從貼文截圖可見，0050報價來到93.10元，單日漲幅3.50%。清流君以簡短文字表達對0050的看法，延續過去主張長期投入、不要過度預測高低點的風格，也讓不少長期持有者出面曬出報酬與心得。

不少網友留言認同0050長期買進策略，有人表示「真的有錢就買別去預測高低 感謝清流君加持」、也有人說「問就是all in，再問還是all in，還好我早all in了，爽啦」、「聽君一席話 勝讀十年書 長期持有 持續買進 開心！」、「問就是all in0050 不用問」、「3月底捏緊all in閒錢 爽啦」、「感謝去年的我。感謝0050大師。去年就all in 0050 才有現在的獲利。」

不過，也有留言反映漲太快後的新資金焦慮與風險感。有人說「現在說all in 下一次回檔會罵all in...人生呀！」、「 現在all in準備當韭菜割 說不定還會跳樓」、「依然 1/3 0050、2/3 VT 看著大家在賺有點羨慕」、「這漲勢太恐怖，新資金只能投vt了，還可能平衡不回來」，也有人直言「好高啊 快 in 不下去了 」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。