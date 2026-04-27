0050規模高達1.6兆！老牌0051熬近20年才破30億…哆啦王：台股中型ETF發展陷惡性循環

＊原文發文時間為4月25日

相較於元大台灣50（0050）的1.6 兆規模，發行快20年的元大中型100（0051）， 也終於在這周突破30億的規模了。真是差好多。

美國最大的中型股ETF...IJH是美國第19大的ETF，規模1100億美元，是0050的2倍多，在台灣，相對而言中型股ETF的發展並不好。

當然很多也是惡性循環，0051費用率較高，得要100億以上，管理費才會開始下降，加上流動性不太好造市不夠穩，造成想買的人不多。

不過0051在台股的純市值型冷門ETF中還是最大的 後面還有不到20億的元大MSCI台灣（006203）不到10億的元大富櫃50（006201），不到5億的富邦摩台（0057），和只剩不到3億的永豐臺灣加權（006204）。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。