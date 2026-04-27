買00991A等00403A抬轎？忘記它是主動式ETF嗎…神邏輯反推：那最大贏家是0050

網路上甚至出現一種聲音，認為統一台股升級50（00403A）高達數百億的建倉買盤，將直接嘉惠選股邏輯高度相似的主動復華未來50（00991A），讓提早上車的00991A投資人坐等「被抬轎」？這種將傳統被動式ETF套利邏輯搬到主動式ETF上的想法，恐怕存在著不小的誤解。

選股池高度重疊引發資金抬轎聯想

投資人會有抬轎預期，主要來自於兩檔ETF的選股池範圍重疊度高：

00991A鎖定市值前50大並從第51至150名中尋找潛力黑馬，而00403A則是將範圍擴大至前200名 由於兩者皆瞄準產業龍頭與AI供應鏈，市場推測00403A上市前的巨額買盤勢必會湧入00991A的核心持股進而推升股價。 加上近期金管會放寬主動式ETF單一持股上限至25%，更讓市場看好台積電等重疊的權值股將迎來資金活水

不過深入探究主動式ETF的運作機制便會發現，「絕對抬轎」的效應極難發生。

主動式ETF的核心優勢在於經理人的專業判斷與靈活操作，他們並不需要像被動型ETF那樣，被指數編製規則綁死而必須按照固定權重盲目買進特定成分股。 換句話說，如果00991A的某些成分股近期已經漲多或估值過高，00403A的操盤團隊完全可以選擇避開，轉而從市值前200大的選股池中挑選其他尚未發動的潛力標的。 此外兩者在建倉的節奏上也有著根本上的差異。

過去幾檔爆紅的被動式ETF，因受限於追蹤指數的規定，必須在掛牌前將資金全數買足成分股，才讓散戶有提早卡位吃豆腐的空間。

但00403A作為主動式ETF，經理人可以根據當時的大盤走勢靈活控制資金進場速度，甚至保留部分現金等待大盤拉回再行布局，完全不需要在上市前幾天瘋狂追高買股來幫別人抬轎。

抬轎邏輯反推最大贏家其實是0050？

更有趣的是，若順著這種「選股池重疊就能抬轎」的邏輯來推演，反而會得出一個完全不同的結論。

既然00991A與00403A的核心配置都必須涵蓋台股市值前50大企業，那麼只要這些主動型或被動型的新資金不斷湧入，換句話說，全市場的資金不就等於都在聯手幫完全複製大盤前50大的元大台灣50（0050）抬轎？

反向思考直接點破了「特定ETF專屬抬轎」的盲點，因為大型權值股本來就是各方資金的兵家必爭之地，資金推升效應是共享的，絕非單一ETF的專利。

回歸真實操盤實力切勿幻想搭順風車

00403A的龐大資金確實會為台股中大型股注入強心針，兩檔ETF也可能因為經理團隊英雄所見略同而持有部分相同的優質好股。

但若把00403A的巨額募集單純視為幫00991A專屬抬轎的資金，顯然是過度樂觀的誤判。

對於主動式ETF的投資人而言，真正的決戰點始終在於經理團隊的選股眼光與動態調整能力，與其幻想市場資金幫忙搭順風車，不如回歸檢視基金整體的長期操盤實力與產業配置邏輯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。