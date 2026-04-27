10檔台高含積量股ETF規模飆新高、2檔半年大漲七成 00904漲75.9%最佳

分析師表示，金管會上周五政策催化，放寬台股基金、主動式ETF投資單一個股上限至25%，等同替主動式ETF開一道門，由過去受限10%比重，現在可以直接加碼至25%，這種制度性鬆綁，等於為像台積電（2330）這樣績優權值龍頭股，帶來持續性買盤，預估受惠的ETF除主動式外，具高含積的台股被動ETF，股價有望湧現新一波資金「拉積盤」行情，以27日台股盤中表現來看，多頭資金瘋狗浪追漲台積電狂飆，股價開盤跳升2,330元觸及網友目標價，更帶動大盤盤中一度衝破4萬點大關，由於市場資金追逐台積電量能持續放大，預估台積電瘋狂買盤，也將助漲高含積量ETF買氣持續發燙，規模持續締新高。

根據CMoney統計至4月24日止，觀察這波台股高含積ETF規模表現，其中，持有台積電占比逾四成的高含積ETF，已有10檔最新規模隨績效走強衝新高，以近半年績效表現來看，新光臺灣半導體30ETF（00904）大漲75.94%，表現最佳；中信關鍵半導體ETF（00891）亦上漲72.8%，表現居次，由於兩檔半導體ETF屬高含量，成分股亦涵蓋半導體其他次產業，今年以來含息報酬率分別有五成以上，同樣領先同期間大盤三成左右的漲幅，在高含積ETF中表現亦脫穎而出。

市場專家表示，投資人如果看好台股半導體股後市，與其追逐台積電不如放眼全產業，建議可布局具高含積量的半導體ETF，因為半導體ETF除台積電占比高，其他成分股中，更持有台積電供應鏈、ASIC概念股、記憶體及先進封裝等利基成長題材，伴隨全球半導體鏈受惠AI長線趨勢帶動，產業景氣呈全面復甦，高含積量半導體ETF，兼顧多元利基族群，股價受惠各次族群輪漲帶動，中長線更具漲升契機。

新光臺灣半導體30ETF（00904）投資團隊表示，美科技股財報行情本周展開，尤其是具半導體風向球的德州儀器（TXN.US），上周公布第1季財報傳佳音，單日股價飆19.1%，帶動費半指數突破萬點大關，由於德儀產品應用範圍橫跨所有終端市場，包括工業、汽車、資料中心、通訊設備、消費性電子無所不包，最新公布第1季財報中，不論營收、毛利率及EPS三大數字，皆超乎市場預期，代表全球半導體景氣，正式從AI單一領域復甦，擴散至多領域「全面復甦」，顯示台廠半導體鏈不只晶圓代工、其他像先進封裝、記憶體、ASIC及半導體設備耗材等，中長期企業營收獲利有望雨露均霑，股價隨基本面翻揚而水漲船高。

另外，上周美股費半指數續創史高，出現史上難得一見的多日連漲行情，本周有望帶領台股半導體類股表現續強，展望半導體後市，當AI從對話式進入自主式時代，Token需求暴增，帶動AI算力只增不減，AI趨勢能見度至少走到2027年，ME從第2季開始，一直到下半年底，AI進入世代升級潮，包括AWS T3、Google TPU v7+v8、NVIDIA Rubin將陸續上線，有望對半導體供應鏈的業績帶來強力支撐，加上北美四大CSP於 2026年資本支出維持強勁，台積電展望亦上修，鎖定台灣半導體重量級企業，即在AI資本支出供應鏈中佔據關鍵位置，包括從先進製程、先進封裝、高效能運算等，都是未來AI基建核心供應鏈中，具備定價能力與訂單能見度的龍頭企業，建議可以中長期持有半導體ETF，採分批方式布局，掌握半導體多元成長題材與股價輪漲效應。

台新投信表示，新光臺灣半導體30ETF有「台版費半」之稱，主要追蹤主要追蹤臺灣指數公司的「臺灣全市場半導體精選30指數」，依發行市值由大至小排序，選取30檔成份股，第一大持股為台積電，截至24日止，持有台積電權重41.18%，在半導體同類型ETF中，屬高含積量的半導體ETF，第二至第五大成分股有TPU概念股的聯發科（2454）、先進封裝的日月光控股（3711）、股后穎崴（6515）、旺矽（6223）等，至於其他25檔成份股中，亦包括股王信驊及多檔半導體千金股，涵蓋臺灣半導體產業上中下游高市值、高成長潛力企業，有助於投資人掌握半導體成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。