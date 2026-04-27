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台股衝上4萬點後...00981A 一檔就夠？還是靠法人幫你選？

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
瀚亞環球增長ETF組合基金預估投資組合。資料來源：瀚亞投信，2026/4 ，預計投資組合僅為暫定，未來實際配置可能依實際市場狀況改變。
瀚亞環球增長ETF組合基金預估投資組合。資料來源：瀚亞投信，2026/4 ，預計投資組合僅為暫定，未來實際配置可能依實際市場狀況改變。

台股27日再次上演千點行情，盤中突破4萬點大關，指數雖屢創新高，但市場分歧與波動仍難以避免，面對高檔震盪的投資環境，再加上過去幾年來台灣ETF市場百花齊放，從被動式擴展至主動式，更不乏有各類主題或產業型，如何全球1.2萬檔ETF中做選擇，是一大投資難題。

瀚亞投信推出的瀚亞環球增長ETF組合基金，正是首度以全球及台灣發行的ETF為主軸，納入三成台灣掛牌的ETF，且運用獨家戰略配置策略量，一站購足台灣台灣ETF+全球ETF。

在該基金預估投資組合中，可能入選的台股ETF有六檔，分別為元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大臺灣ESG永續（00850）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A），前三檔屬於台股一般市場指數型、後三檔則是當下最火熱的主動式ETF。

至於環球股ETF部分，看好長期成長趨勢的主題式ETF，包括AI高科技與電動車帶動下的稀土需求、鈾與核能相關題材，以及太空商機爆發和全球國防支出大增所帶動的新經濟，看好國防IT、航太科技、國防系統與武器等市場規模等。

瀚亞投信經理投資團隊透過專家團隊量化篩選，再質化精選，創造穩健增長的投資機會，量化從從7,000+項市場指標量化篩選，幫每檔ETF評分，並戰略資產配對並平衡各類型資產；再透過主動經理人質化加/減碼，適時加入特殊題材性投資機會，並依市場經驗加敏銳嗅覺適時轉移重心，在多空環境中靈活調整布局。

瀚亞環球增長ETF組合基金將於5月4日~8日募集登場，採取新型平衡「3/3/3黃金配置」，將布局30%台股ETF、30%環球股ETF、35%環球債ETF，另保留5%現金比例，期望透過兼顧股債資產、主題多元的方式，打造可攻可守的投資組合。

相較於目前在台灣掛牌的ETF，瀚亞環球增長ETF組合基金以最新型態股債平衡混合型基金，靈活調整、攻守兼備，參與台股與全球趨勢產業布局，強化長期成長動能，還有免扣綜所稅與二代健保、提供每月配息級別、以及多元幣別（新臺幣、美金、人民幣、日幣）優勢，適合訴求有外幣、穩健屬性以及有現金流需求的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00981A主動統一台股增長 00850元大臺灣ESG永續 006208富邦台50 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00982A主動群益台灣強棒

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