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日股破6萬關卡！日本半導體吃香 這二檔日股ETF漲逾2%續創掛牌新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日經225指數攻上6萬點。路透
日經225指數攻上6萬點。路透

在護國神山台積電（2330）漲至如其股票代碼「2330」的2,330元歷史新高價激勵下，台股27日一度突破4萬點整數關卡、續寫新猷，亞股同樣表現亮眼，日經225指數攻上6萬點重要心理關卡，顯示在AI科技成長題材帶動下，日股同步反映結構性成長趨勢，也激勵日股ETF表現，特別是聚焦半導體產業的中信日本半導體ETF（00954）與台新日本半導體ETF（00951），股價同步上漲逾2%，同創掛牌以來新高。

00954經理人許家瑜表示，從產業面來看，AI發展已進入「應用加速、場景擴張」的新階段。無論是生成式AI、企業級應用，或是邊緣運算與自動化需求，全球科技大廠之間的競爭只會愈發激烈。然而，競爭越白熱化，反而更凸顯AI底層基礎的重要性。AI的「蛋糕」持續變大，但算力作為基石的地位短期內難以被取代，這也使得AI敘事能夠持續延伸，而非曇花一現的題材輪動。

許家瑜指出，亞馬遜、Meta、微軟與Google等科技巨頭將於本周公布財報，市場高度關注其AI資本支出及其所帶動之獲利情形。值得注意的是，近期Google宣布對AI新創 Anthropic投資400億美元，Google本身擁有龐大的消費者應用生態，包括YouTube、Android、Google Maps等，再搭配Gemini與AI搜尋等自家AI產品，已具備垂直整合優勢。然而，Google仍持續加碼投資擅長企業級應用與程式語言的Anthropic，研判此舉不僅有助於鞏固TPU在企業端的採用率，同時也等於在AI賽局中多添一道策略保險，顯示巨頭對算力與模型多元布局的高度重視。

從更長期的角度來看，無論市場資金如何輪動，最終仍會回流到算力的實際使用端。AI晶片的生產，離不開先進半導體設備與化學材料；而算力規模的持續擴張，也意味著數據中心必須不斷新建與升級，進而推升電力與能源相關需求。先進半導體製程環節多仰賴日本在全球具備關鍵地位的半導體設備、材料與精密零組件廠商，使日本半導體產業在AI浪潮中扮演不可或缺的角色。

許家瑜認為，無論AI應用層的競爭態勢如何演變，底層算力與供應鏈的長期受惠趨勢相對明確。00954持續聚焦於能夠長期承接AI資本支出、並具備技術門檻與全球市占優勢的日本半導體相關企業，期望協助投資人掌握AI長坡厚雪的成長機會。在AI產業快速發展的時代，回歸結構性趨勢與核心供應鏈，仍是布局AI投資不可或缺的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 日經 00954中信日本半導體 00951台新日本半導體

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