主動ETF換股潮？台股衝破4萬點卻跌多漲少

金管會放寬主動式ETF（指數型股票基金）投資單一個股上限至25%的「台積電條款」發酵，帶動台股今（27）日盤中衝破4萬點大關，權值股領軍上攻，台積電早盤一度再創2330元新高，成為推升指數主要動能。

不過盤面呈現明顯分歧，在指數大漲同時，多數個股卻同步下跌。統計盤中上市櫃下跌家數超過1400檔，上漲家數僅約300餘檔，呈現「指數創高、個股普跌」的背離走勢，資金高度集中於權值股。

從族群表現來看，中小型股成為主要賣壓來源，其中光通訊族群全面重挫，包括波若威、聯亞、上詮等多檔個股跌停；台積電設備概念股亦同步走弱，均華、辛耘跌停，弘塑、萬潤跌幅逾8%，顯示漲多族群出現明顯調節。

市場人士分析，此波行情不僅是資金追價台積電，更與主動式ETF啟動換股調整有關。過去受限單一持股10%上限，資金分散配置中小型成長股，如今限制放寬到25%後，基金經理人提高台積電權重，帶動資金由漲多個股回流權值股。

此外，法人指出，主動ETF在績效與配息考量下，也可能趁高檔進行獲利了結，將已實現的資本利得落袋為安，進一步加劇中小型股短線賣壓。整體來看，台股盤面已由過去輪動格局，轉向權值股主導，資金重新洗牌跡象明顯。

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