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台股衝上4萬點大關 ETF兩樣情

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股今天開盤後在台積電帶動下強勢大漲，一度衝破4萬點大關，創下歷史性紀錄。記者余承翰／攝影
台股今天開盤後在台積電帶動下強勢大漲，一度衝破4萬點大關，創下歷史性紀錄。記者余承翰／攝影

護國神山台積電（2330）領軍，早盤衝上股號的「2,330元」，台股盤中站上4萬點大關，早盤最高一度攀升至40,194點，漲點高達1,262.52點，但台股ETF卻呈現兩樣情。

截至4月24日台積電占大盤權重約44.68%，觀察同期間台股ETF持有台積電權重，富邦科技（0052）68.97%最高、其次為富邦台50（006208）的62.13%和元大台灣50（0050）的62.09%，五成之上還有富邦公司治理（00692）59.27%、元大MSCI台灣（006203）58.01%和富邦摩台（0057）57.99%、元大電子（0053）53.42%；四成之上有國泰台灣領袖50的44.06%、群益台ESG低碳50的42.43%、中信臺灣智慧50的42.42%、中信關鍵半導體41.87%、凱基台灣TOP 50的41.8%、國泰台灣科技龍頭（00881）41.61%、新光臺灣半導體30的41.21%、玉山市值動能50的40.31%。

這些高含「積」量ETF今日的盤中漲幅介於2%至4.4%之間，又以台積電濃度最高的富邦科技表現最亮眼，單日盤中漲幅超過4%。

反之，以高股息、中小型為主要投資主題的ETF今日相形失色，跌幅在2.7%以內，包含熱門的群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息以及元大高股息。

至於台股主動式部分，同樣呈現漲跌互見，盤中漲幅前三強為主動復華未來50、主動野村台灣50以及主動安聯台灣，漲幅介於0.8%至2.8%間，其中，主動復華未來50持有台積電約14.92%，是台股主動式ETF中第二多、主動野村台灣50持有29.18%最多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0052富邦科技 00919群益台灣精選高息ETF基金 0057富邦摩台 006203元大MSCI台灣 00692富邦公司治理 0050元大台灣50 00881國泰台灣科技龍頭 2330台積電

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