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00940創10.42元新高只是曇花一現？專家解析「短期暴漲」真相：體質並未根本改善

聯合新聞網／ 玩股網
00940雖創下10.42元新高，但其上漲主因是啟碁、廣達等AI概念股短期漲幅過大，而非該 ETF 選股邏輯的勝利。記者余承翰／攝影
00940雖創下10.42元新高，但其上漲主因是啟碁、廣達等AI概念股短期漲幅過大，而非該 ETF 選股邏輯的勝利。記者余承翰／攝影

＊原文時間4月21日。

加權指數再度站回37000，不過今天市場另一個重點則是股價長期在10元震盪的元大臺灣價值高息（00940），這個月就漲了近11%，今天還創下10.42元的歷史新高。上市將近兩年，終於有機會讓早期買進的投資人看到帳面回到水面之上，配息也不再是左手配右手了，這可真是苦盡甘來了⋯⋯嗎？但其實這個消息沒有你想的那麼好。

00940之所以上漲，可看到是近20日以來，成份股啟碁漲了將近50%，另外聯電、聯發科、廣達也各自漲超過20%。

幾檔重量級成份股短期暴力拉抬，帶著整個ETF的淨值一起往上走，股價自然跟著創高，並不代表這個ETF的選股邏輯、配息結構、或整體競爭力有任何根本性改善。

但若說到配息，2025年全年總配息0.425元，近四季殖利率約4.67%，含息報酬率約32.4%，可說是在高股息ETF也並不特別出色的成績。

回到2024年春天所謂「高股息之亂」的巔峰，但2025年對高股息ETF更是逆風，先是四月關稅戰讓所有個股先跌跌停兩天，反彈速度可就有快有慢了。

而此時資金集中於台積電與AI股，一來是對市值型ETF有利，再來是AI股多為成長股，意思是股價漲得快，殖利率偏低。如果能夠一個禮拜漲30%，殖利率5-6%的吸引力自然就降低了。

也因此，整個2025年對於高股息ETF的影響，首先是資金不再受所謂高殖利率成分股所吸引，接著是去年許多高股息ETF出現「降息」現象。在這種績效不如大盤，規劃現金流也不如預期的狀態下，資金自然會做出選擇。

2025年，台股高股息ETF的配息狀況呈現「月升季降」兩樣情，也就是月配ETF逐步升息，季配ETF卻多數下修配息金額。

但季配型的高股息ETF如元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等規模在一年後幾乎都持續成長，但月配息ETF的規模則是同步縮水35-40%。

除了00940從1750億規模縮水到778億，如00929、00939、00934等同樣是月配息的ETF，月規模也同步縮水35-40%。曾經討論高股息ETF季配或月配哪個比較適合的問題，看來市場已漸漸做出選擇。

00940創新高是一回事，但整體月配息ETF規模下滑，則代表市場已重新思考「每個月都有錢進帳」。雖然月配息能帶給退休族或需要現金流的人有心理上的安全感，實際上運作成本高，而每個月領到的錢，本來就是你自己的資產。

再加上00940長期處於折價狀態，看似划算，但也市場彷彿是在說：即便是股價創高，也不願意用等值的價格來持有這個ETF。

高股息ETF經歷一年來的考驗與洗牌，即便目標不在資產成長，但在選股邏輯、現金流配置設計與長期增值能力，在規模消長中，市場也有更明顯的商品偏好。

對於投資人來說，重點不在於選擇哪種商品，而是先確認自己投入的目的，是資產成長、配息頻率，還是總報酬？而不是要一個看起來「我全都要」，但最後一個什麼都有、但什麼都還差那麼一點的選項。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00940 本月漲 10% 創新高解套，月配 ETF 卻漸漸被更多人蛋雕？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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