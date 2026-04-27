00878、0056、00919開啟升息循環！知美揭「5月配息及格線」：這檔能達0.46元才算超乎預期

隨著台股AI供應鏈興起帶動資金回流，全台人氣最高的三檔高股息ETF「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與國泰永續高股息（00919）」紛紛揮別去年配息縮水的陰霾，於今年正式開啟「升息循環」。

財經YouTuber知美近日於頻道分析，深受160萬受益人喜愛的00878即將迎來五月配息公告，他直言：配息金額若能提升至0.44元僅是「及格」，若達0.46元才算「超乎預期」。

走出縮水恐懼：三大人氣標的配息全面回升

知美指出，高股息投資人肯定對2025年配息普遍縮水的「降息潮」記憶猶新。

當時0056配息從1.07元降至0.866元，縮水19.07%；00878從0.5元降至0.4元，縮水20%；00919降幅更達25%。然而進入2026年後，三大標的配息已全面止跌回升。其中0056提升至1元（增幅15.47%），00919更飆升至0.78元，增幅高達44.44%，創下成立以來單季最高紀錄。

魚與猴子的隱喻：00878的靈魂在於「穩定」

面對00878僅約5%的配息增幅，不少投資人質疑其競爭力。

對此知美表示，00878的選股邏輯採用「最近三年平均殖利率」並排除景氣循環股，本質就是為了追求「穩定」。他比喻，強迫00878像00919一樣暴力配息，就像「強迫一條魚去爬樹」一樣困難。

知美強調，買進00878的目的從不是為了領到最多的配息，而是為了追求細水長流的領息與填息體驗。

核心配置解析：市值型增長、高股息犒賞生活

目前已持有45張00878的知美透露，高股息ETF僅是資產配置的一環。知美已擁有充足的台、美股「市值型ETF」部位負責資產累積，高股息則扮演提供「穩定現金流」的角色。

知美坦言，對節省的人來說，這筆配息能讓他更願意享受生活，例如犒賞自己吃大餐或購買平時捨不得入手的物品。呼籲投資人應建立「信念」，而非在股價上升時急賣、配息降低時急逃。

續航力比拼：00878配息實力可維持22季

根據最新淨值組成分析，00878的收益平準金與資本損益平準金項目顯示其配息續航力最強，預估最多可維持22季穩定配息，優於0056的16季與00919的11季。

知美建議，投資人應根據自身偏好選擇：喜歡暴力配高息者可選0056或00919；追求穩定現金流者則應堅守00878。

最後知美計算，若想達成每月平均領1萬元股利的目標，以00878目前約24.51元的價位計算，需持有72張，總成本約175萬元。

他提醒，2026年投資高股息應放下對高股價成長的幻想，唯有找到「抱得住」的標的，才能參與長達數十年的複利行情。

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。