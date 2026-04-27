自以為股神不如0050抱到底！年薪300萬玩期貨白忙…科技男嘆錯過行情

台股近年大漲，不少投資人卻產生「沒跟到最賺那段」的焦慮。一名網友分享自身兩年投資歷程，從做多、放空到期貨操作，最終感嘆「錯過這波漲幅很惋惜」，引發熱議。

原PO表示，自己在2022年進入科技業，年薪從約150萬成長至接近300萬，但當時正值熊市，未投入市場。直到2024年才開始投資，初期以元大台灣50（0050）等大盤ETF為主，也嘗試正二與個股，但結果僅指數部位獲利，其他多數虧損。

他指出，之後開始接觸台指期，曾因行情判斷順利而獲利，甚至空單抓到千點，但隨後在震盪盤中反覆被「巴來巴去」，最終獲利與虧損幾乎打平。期間也曾在大跌前幸運出場、低點抄底做多，但後續轉為放空又遭反向行情套牢，最終選擇出金離場。

對於原PO的經歷，不少網友認為仍有優勢與機會，「人生還很長，失敗時檢討一下為什麼失敗，後面不要再犯就好，投資是一輩子的事」、「沒關係，市場永遠有下一次，不要跟別人比，一起加油！」、「錯過的行情永遠都會在未來的某一天出現 這次錯過未來抓住就好了」、「懂得檢討就贏一堆人了 加入50躺平就好」、「本業那麼多 賺破億遲早的」。

但也有不少人直言問題出在操作心態與策略，「賭博就賭博 久賭必輸光 你的薪水根本不需要賭」、「菜逼八去做台指期，不會看趨勢，又喜歡多空都賺，標準找死的」、「就是普通好像也沒賠的樣子，你現金流很高，周圍有錢的通常都有錢」、「當你心態是錯過這波漲幅很惋惜 恭喜你要當韭菜了」、「碰期貨就是活該」、「年薪300萬不要悲憤了啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。