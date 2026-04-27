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台股熱 主動式ETF規模狂飆

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台股這波行情結構性分化明顯，主動式ＥＴＦ操盤人發揮主動選股特性，讓基金績效領先大盤，也帶動整體基金規模的成長。本報資料照片
台股這波行情結構性分化明顯，主動式ＥＴＦ操盤人發揮主動選股特性，讓基金績效領先大盤，也帶動整體基金規模的成長。本報資料照片

台灣主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）市場急速壯大，短短一年已成為資本市場最受矚目的新興力量。市場人士評估，依照台股表現，主動式ＥＴＦ規模本月有機會突破三千五百億元，相較去年底翻倍。

根據投信投顧公會統計，截至今年三月底，國內主動式ＥＴＦ整體規模達二九八二億元，較去年底的一七三○億元已經暴增逾千億元，季增幅高達七成二；而四月受惠台股上揚，市場規模最大、國內首檔主動式ＥＴＦ主動統一台股增長（00981A），截至四月中已達一二九六億元，加上後續募集的ＥＴＦ，券商分析，整體規模本月有機會突破三千五百億元，上半年則上看五千億元。

投信業者指出，主動式台股ＥＴＦ今年以來績效普遍亮眼，原因在於台股行情結構性分化明顯。光通訊、ＡＩ測試、散熱等少數強勢族群漲幅動輒五成以上，其他族群卻相對平淡，這種「強者極強」的行情，正是主動選股最能發揮之處。

相較於被動式ＥＴＦ須依固定時程調整成分股，主動式ＥＴＦ的經理人得以視盤勢隨時調整持股結構，將資金集中布局最強勢的標的，不必等待季度審核才能換股。

在台股今年這種贏家集中、輸家明顯的市場環境下，選股彈性的價值被充分放大，也讓主動式ＥＴＦ的平均報酬率得以大幅領先大盤

此外，業者表示，被動式ＥＴＦ依指數規則配置，本就力求貼近市場表現，走勢相對穩定、成本也較低。簡單來說，被動式ＥＴＦ是「跟著市場走」，主動式ＥＴＦ則是「由人來做決策」，投資人需在報酬潛力與穩定性之間取捨。

據悉，統一投信旗下台股主動式ＥＴＦ「統一台股升級50（00403A）」上周三到五完成募集，共募得七八四億元，預計五月十二日掛牌；業界估算，隨著00403A掛牌，加計其他商品持續擴張，主動式ＥＴＦ整體規模突破五千億元大關指日可待。

去年五月首檔主動式ＥＴＦ商品掛牌，至年底累計規模已達一七三○億元；今年起增速再度加快，短短一季即再增逾千億元，受益人數從不到九十三萬人躍升至一三五萬人，顯示這波熱潮已從早期嚐鮮族擴散至更廣泛的投資人群。

從亞太視野來看，台灣主動式ＥＴＦ的成長速度同樣引人矚目。彭博資訊與晨星統計，截至今年三月底，亞太地區ＥＴＦ市場規模達二點三五兆美元，台灣整體ＥＴＦ規模為二五六○億美元，其中主動式ＥＴＦ僅八十億美元，約占總規模百分之三。相較南韓六三○億美元，占比近百分之廿五，台灣主動式ＥＴＦ占總規模的比重仍有成長空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 ETF

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