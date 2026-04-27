009816躋身規模千億俱樂部

台股展現強勁韌性，24日再度上演千點大行情，終場大漲1,218點或3.2%，收在38,932點，再度改寫歷史新高，同時也推動台股ETF千億俱樂部再度增添新成員-凱基台灣TOP 50（009816），首次站上1,000億元大關，讓12雄兵集合成群，檔數也改寫新高。

台積電財報報喜開出第一槍，接著聯發科、台達電等重量級科技股法說會將陸續登場，在市場提前反應財報優於預期下，近期台股權值股輪漲格局延續，持有相關成分股的台股ETF也跟著水漲船高，推升總規模攀升至5.37兆元，改寫歷史新高。

目前規模在千億元之上的12檔台股ETF，排名第一至第五名依序為：元大台灣50的16,612.06億元、元大高股息5,835.73億元、國泰永續高股息4,840.8億元、群益台灣精選高息4,508.56億元、富邦台50的3,887.8億元。

而第六至第12名則為：主動統一台股增長2,120.76億元、富邦科技1,318.58億元、復華台灣科技優息1,136.58億元、元大台灣高息低波1,130.85億元、元大台灣50正2的1,116.52億元、國泰台灣科技龍頭1,085.27億元、凱基台灣TOP 50的1,030.7億元。

這12檔雄兵中，除了五檔高股息ETF外，其餘規模都刷新掛牌來新高，其中唯一一檔兆元等級的元大台灣50突破1.6兆元、而近期瘋狂受市場矚目的主動統一台股增長也衝上2,000億元大關。

惟近期台股高檔震盪加劇，24日台股ETF整體轉為淨流出，淨贖回約64億元，顯示有部分資金高檔停利、棄守高股息ETF轉往成長型ETF也持續發生中，12大千億元台股ETF中，除了主動統一台股增長持續淨申購、凱基台灣TOP 50維持不變外，其餘十檔全數淨贖回，金額約在1至13億元間。

台股後市法人圈持續看好，預期近期有機會推升至4萬點大關、甚至上看43,000點，迫使空手投資人及提前賣出贖回的投資者進場追價，有機會再帶動一波追捧行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。