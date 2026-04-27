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錢進主動 ETF 賺 AI 紅利 優先布局基建、先進製程、設備、材料等產業

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，成台股後市持續創高的重要底氣。聯合報系資料照
台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，成台股後市持續創高的重要底氣。聯合報系資料照

AI需求持續熱絡，台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師不斷上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，較3月預估的33%大幅提升，成為台股後市持續創高的重要底氣。

AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議投資人優先布局成長股主動式ETF。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥指出，台灣供應鏈在四大領域擁有極大優勢。在AI半導體方面，台灣在AI半導體供應鏈中占據核心地位，掌握全球超過90%的先進AI晶片製造產能；在AI伺服器方面，台灣主導全球90%的AI伺服器供應，且在AI高階PCB、散熱及光通具備領先優勢。

在人形機器人方面，台灣在人形機器人關鍵零組件、模組及系統整合提供一站式服務，2030年台灣產值可望破兆元；在低軌道衛星方面，憑藉半導體和資通優勢，台廠成功打入高性能晶片、射頻和通訊模組、天線等低軌衛星供應鏈。

整體而言，戰事發展與油價表現等消息面將持續影響全球股市，在上述變數未消除前，預期台股將呈現大幅震盪的格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸產業基本面，AI仍是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊。

操作上，優先布局成長趨勢向上的產業，包括三大方向，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB／CCL／銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，台股具備產業面利多支撐，及國內外經濟堅強底氣助攻，AI新世代應用需求帶動台灣產業鏈持續成長，台股成長動能持續可期，現階段科技產業趨勢相對看好半導體代工先進製程、封測、電源、散熱、光通訊等族群。

張正中觀察，台股市場情緒呈現「驚驚漲」行情，各檔主動式台股ETF操作上也呈現「題材群聚效應」，多數資金聚焦AI供應鏈，如散熱、先進製造，及封裝測試等族群，操作上將更著重汰弱留強，鎖定強勢股或成長周期的標的進行加碼，持續跟上近期台股強勢成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 伺服器 科技股

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