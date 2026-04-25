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用0050正二加速資產累積？不可不知的4大風險：跌40％需漲66％才回本！

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然0050正二在多頭市場能加速累積資產，但長期持有不僅會面臨波動耗損與高轉倉成本，更會失去原有的現金流支撐。中央社
雖然0050正二在多頭市場能加速累積資產，但長期持有不僅會面臨波動耗損與高轉倉成本，更會失去原有的現金流支撐。中央社

近年台股屢創新高，許多投資人為了加速累積資產，將目光轉向具備槓桿效果的元大台灣50正2（00631L）。

在多頭市場中，正二ETF確實能帶來令人驚豔的兩倍報酬，成為許多人心目中縮短財務自由時間表的加速器。然而這把投資利劍在多頭時期光芒萬丈，但在盤整或空頭市場時，卻隱藏著吃掉本金的隱形殺手。

若單純將買進持有的策略套用在槓桿型ETF上，投資人可能面臨以下四大結構性風險。

1.震盪盤整時的「波動耗損」

這是槓桿型ETF最大的數學致命傷。

0050正二追求的是「單日」報酬的兩倍，非「長期」報酬的兩倍；當市場呈現橫盤震盪，也就是上上下下洗盤時，你的淨值會自然蒸發。

舉個極端的例子來算：

直接用本金100元來算最清楚。

第一天大盤跌10%剩90元，0050正二跌兩倍（20%）剩80元。

第二天大盤反彈11.11%，大盤的90元剛好回到100元原點。但0050正二反彈兩倍（22.22%），是用前一天的80元去乘，算出來最終只有97.7元。

大盤繞了一圈回到原點沒賺沒賠，正二的本金卻憑空蒸發了2.3%，這就是盤整時被吃掉的波動耗損。

若台股進入長達半年或一年的箱型震盪期，這種「波動耗損」會像溫水煮青蛙一樣，慢慢吃掉你的資產。

2.轉倉成本與較高的內扣費用

其次是轉倉成本與較高的內扣費用。

0050正二並不是直接購買兩倍的台積電或聯發科等實體股票，而是透過買賣台指期貨來達成槓桿效果。

期貨合約每個月都需要結算，這意味著基金經理人必須不斷地賣出近月合約、買進遠月合約來進行轉倉。

每一次的轉倉動作都會產生交易成本，加上槓桿型ETF本身的經理費與保管費通常高於一般的原型ETF，這些內建的摩擦成本長期累積下來，會進一步拖累投資人的真實報酬率。

3.完全失去股息現金流的支撐

0050正二是不配息的，它會把期貨價差與股息點數直接反映在淨值裡。

與元大台灣50（0050）相比，會有實體股息入帳，這筆現金流除了能再投入加速複利，也能用來支應每年的固定開銷，例如過年包給長輩的紅包等年度重要支出，資金運用上非常有彈性。一旦全倉轉成正二，這筆現金流就會瞬間歸零。

未來遇到需要用錢的時候，你就必須被迫「賣出部位」來變現；如果剛好遇到股災，等於是被迫砍在阿呆谷。

4.跌深後需要極度誇張的漲幅才能回本

數學上的複利在下跌時是非常殘酷的。

如果0050遇到大回檔跌了20%，你需要它未來上漲25%才能回本；但如果0050正二因此跌了40%，你需要它未來上漲66.6%才能回到原點。

跌幅越深，爬出泥沼所需的力氣是呈指數型上升的。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 台積電

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