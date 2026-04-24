換股囉！今年最強台股ETF 00892六進六出

今年來在台股ETF中表現最亮眼的富邦台灣半導體（00892），市價（含息）漲幅高達73.9%，領先台股正2且穩居績效冠軍。隨著最新一輪指數成分調整生效，該ETF大幅提高半導體設備廠配置，使設備股整體權重提升至30%以上，成為目前市場上設備股比重最高的台股ETF，投資主軸更聚焦於AI帶動的產業升級機會。

本次成分股調整，新增並刪除六檔，新增股如揚博（2493）、弘塑（3131）、沛亨（6291）、雍智科技（6683）、華景電（6788）以及鴻勁（7769），多檔具備技術優勢與成長潛力的半導體設備廠，反映產業趨勢正由晶片設計延伸至設備與製程環節，包括全球領先後段測試設備商鴻勁、專攻先進封裝濕製程設備的弘塑，以及測試介面領域具競爭力的雍智等，皆受惠於AI與高效能運算需求爆發，訂單能見度延伸至2026年甚至更長，成為外資青睞標的。

產業面來看，AI浪潮持續推升半導體資本支出。台積電（2330）預估2026年資本支出將達520億至560億美元，且有望接近高標，主要投入2奈米、3奈米製程及先進封裝（CoWoS）擴產。在此趨勢下，設備供應鏈成為最直接受惠族群，帶動相關企業營運動能持續增溫，也使00892的產業布局更具前瞻性。

此外，00892亦涵蓋探針卡族群，成為另一大投資亮點。隨AI晶片、先進製程與高效能運算需求快速成長，測試需求同步攀升，推動全球探針卡市場維持強勁擴張。特別是MEMS探針卡，憑藉高精度與耐用性，已成為高階測試主流技術。台灣廠商如旺矽（6223）與穎崴（6515），在探針與測試socket領域具備領先優勢，進一步強化ETF的成長動能。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，從長期產業結構觀察，全球半導體產業正進入新一輪成長周期。市場預估2026年全球半導體營收將突破1.3兆美元，創下近二十年最強勁擴張，其中AI應用占比上看三成，顯示成長動能已由傳統需求轉向算力驅動。在此背景下，聚焦半導體供應鏈的主題型ETF，具備更明確的成長邏輯與投資價值。

展望後市，隨利率政策逐步趨穩，科技股評價壓力可望緩解；若地緣政治風險同步降溫，資金有機會回流成長型資產。在AI趨勢長期不變的前提下，半導體產業仍具雙位數成長潛力。建議投資人可透過00892這類具備設備與先進製程雙重布局的ETF，掌握AI驅動的產業升級契機，進行中長期配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。