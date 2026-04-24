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28歲上班族無腦存0050！3年滾出300萬…網狂讚：只要開始就不晚

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲上班族分享靠定期定額無腦買進0050成功累積破300萬資產，引發年輕世代熱烈共鳴，更帶動父母提早替6歲孩童開戶存股的長線投資熱潮。記者曾吉松／攝影
28歲上班族分享靠定期定額無腦買進0050成功累積破300萬資產，引發年輕世代熱烈共鳴，更帶動父母提早替6歲孩童開戶存股的長線投資熱潮。記者曾吉松／攝影

AI趨勢太強，近三年台股大盤狂漲134%，持續帶動台股ETF投資熱潮與年輕化。有網友分享，透過無腦定期定額元大台灣50（0050）成功累積超過300萬元資產，獲多數網友給予肯定，同時也吸引不少25歲以下投資人表示即將開始投入。

市值型ETF投資持續火熱，近日就有28歲上班族在Dcard上分享，自2022年投入職場後，採取薪水定期定額固定扣款的策略投資0050，遇到市場下跌則手動加碼，至今資產合計已突破300萬元。

貼文旋即引發廣大網友共鳴，不少人留言表示「強，真的不要以為能戰勝大盤」、「只要開始就不晚」，亦有網友直言「投資最好就是買到忘記」、「24歲，存0050 1年多已破30萬，果然要相信0050」，更有網友表示「20歲正好要開始每月5000 0050」。

證交所統計3月開戶戶數成長突破1400萬大戶，其中0~30歲成長最為顯著，長線複利成長性持續吸引家長、年輕人湧入。同時，0050 3月定期定額人數98.6萬人，過去一年增加超過60萬人，目前每人每月平均扣款金額約在一萬元。

證券商也指出，現在父母多在小孩6歲就開始，據國泰證券公布，今年1月至4月初開戶數較2025年同期增加95%，未成年開戶年齡層再下降，集中在6歲，買進標的則以0050最多。

法人分析，0050作為小資族建立核心部位，能直接參與台股最具競爭力企業的成長，長線投資成果亮眼。根據統計，截至4月23日，0050近三年績效高達215.3%，近十年績效更達650.9%，是兼具效率與代表性的核心資產配置工具。

透過證券商APP設定0050定期定額投資，投資人可在不同價格區間持續累積部位，達到平均成本效果，降低單一時間點進場的風險。若搭配長期持有策略，更能完整參與市場上行趨勢，避免因短期波動頻繁進出而錯失報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 定期定額 市值型 AI

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