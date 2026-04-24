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聯發科一周三紅燈、4月來大漲逾六成 這檔半導體ETF權值雙王占比逾五成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股24日在權值雙王強勢領軍下火力全開，加權指數開高走高，盤中一度衝上38,989點續寫新高，終場收在38,932點，大漲1,218點、漲幅3.2%，成交值約1.08兆元，再度改寫歷史收盤紀錄。其中，中信關鍵半導體ETF（00891）前兩大成分股分別為台積電（2330）與聯發科（2454），合計權重逾五成，今日盤中一度漲逾4%，終場漲3.6%，續創掛牌新高。

法人表示，推升大盤的主角仍是權值股。台積電盤中攻上2,190元、收盤2,185元再創新天價，成為指數上攻關鍵推手。IC設計龍頭聯發科同步飆漲，終場收2,435元、大漲9.93%，且本周五個交易日就有三個交易日收漲停，4月以來漲幅逾六成，堪稱本月最強權值股。

而聯發科強勢表態，也讓市場資金聚焦「含發量」的台股原型ETF表現。除了00891外，富邦旗艦50（009802）聯發科權重約15%，今收15.48元、上漲3.2%；群益半導體收益（00927）聯發科權重約11%，今收29.19元、上漲3.7%；台新臺灣IC設計（00947）收29.82元、上漲3.1%，其聯發科權重約9.13%；野村臺灣新科技50（00935）收48.83元、上漲4.1%，其聯發科權重約10.2%。

針對近期盤面結構，中國信託投信指出，當行情由權值股加速推動、甚至出現漲停時，被動ETF因持股與權重配置更貼近指數，較能完整反映權值股對淨值的貢獻，單日表現不一定會輸給主動式台股ETF。

00891經理人張圭慧說明，00891前十大成分股涵蓋台積電、聯發科、日月光投控（3711）、健策（3653）、信驊（5274）、旺矽（6223）、聯電（2303）、創意（3443）、力旺（3529）、穎崴（6515）等關鍵企業，橫跨晶圓代工、IC設計、封測與測試介面，當權值股領軍上攻時，相關配置更能貼近指數走勢。

面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股ETF分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若AI算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 中信 半導體

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