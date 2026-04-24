高含積台股ETF全面走揚 政策鬆綁引爆0052領軍飆漲

金管會宣布放寬國內股票型基金與主動式ETF單一持股上限至25%，且須為台股加權指數權重逾10%的個股，此次新制下僅台積電（2330）符合資格，成為最大受惠者。市場預期將引導約2000億元資金流入，激勵台積電股價單日大漲逾5%，收在2185元並續創新高，同步帶動加權指數強彈836點，電子權值股全面轉強。

在台積電強勢領軍下，高含積量台股ETF同步受惠。觀察目前市場含積量逾50%的ETF，包括包括富邦科技（0052）、富邦台50ETF（006208）、元大台灣50（0050）、富邦公司治理（00692）、元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057）及元大電子（0053），含積比重介於52%至68%，在政策利多與權值股上攻帶動下，單日漲幅達3.7%至4.6%，表現亮眼。其中，0052漲幅達4.67%，成為市場焦點。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，隨5月上市櫃公司陸續公布第1季財報，市場短線雖進入結構調整，但資金主軸仍聚焦具基本面支撐的AI產業鏈，包括晶圓代工、記憶體、ABF載板、PCB及光通訊等族群，顯示AI仍為驅動台股的核心動能。

進一步觀察產業趨勢，AI發展已由過去的生成式應用，邁向具備規劃與多步驟執行能力的「代理式AI（Agentic AI）」，不僅提升運算需求，也重塑科技產業鏈結構。外資券商普遍認為，此一轉變將擴大高效能運算、先進製程及高速傳輸相關族群的成長空間，強化台股長期投資價值。

整體而言，在政策資金挹注與AI趨勢雙重支撐下，台股基本面仍具韌性。法人建議，投資人可採分批或定期定額方式布局高含積ETF，掌握權值股與AI成長雙引擎動能，同時兼顧分散風險與投資效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。