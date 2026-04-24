快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

009816規模站上千億大關 歷年ETF達標天數一次看

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股續戰新高，千億ETF俱樂部成員也跟著大洗牌！總計最新規模達千億的台灣ETF已來到21檔，其中，國內股票型占11檔，最新成員凱基台灣TOP 50（009816），以49天達標千億元規模。

盤點台股歷年ETF達標千億的狀況，總計324檔ETF中，共有24檔曾達成千億規模的挑戰，達標速度最快的是元大台灣價值高息（00940），成立規模1,737億元，掛牌之際就已是千億ETF。

若統計上市當下規模未達千億ETF的成長速度，達標天數則從49天到4,809天都有，最新達標千億規模的凱基台灣TOP 50，也是2003年台灣第一檔ETF問世以來，在最短時間內成長到千億的ETF，僅花了49天的時間，規模就從90億成長到約1,030億，成長率達1,044.44%。

財經專家表示，台積電財報報喜開出第一槍，接著聯發科、台達電等重量級科技股法說會也將陸續登場，在市場提前反應財報優於預期下，持有相關成分股的台股ETF也跟著水漲船高；近期台股呈現權值股輪動格局，半導體、電源管理、ASIC晶片設計等族群輪番表現，隨著台廠AI硬體供應鏈獲利表現從一枝獨秀擴散成百花齊放，具備「動能加碼、權重優化」機制的市值型台股ETF，相對能均衡布局、掌握產業輪動，可望更能吃到權值股輪動行情，成為盤面上的亮眼族群。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，受惠AI需求持續暢旺，可望貢獻台灣出口維持亮眼成績，展現強勁經濟韌性，有助支撐台股延續成長動能。受惠AI強勁算力需求，從AI先進製程、相關先進封測，到ASIC晶片設計服務，AI伺服器產業鏈獲利前景看好，成長契機已從單點發光到百花齊放，產業輪動態勢料將持續。

歷年ETF千億規模首次達標天數。資料來源：CMoney 統計至4/24 高瑜君／製表
歷年ETF千億規模首次達標天數。資料來源：CMoney 統計至4/24 高瑜君／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台達電 元大 台股

延伸閱讀

ETF 規模叩關9兆元

金馬年ETF規模持續擴大 00981A、009816馬力夯

市值型持有聯發科 吃補

ETF成交量再突破千億

相關新聞

聯發科一周三紅燈、4月來大漲逾六成 這檔半導體ETF權值雙王占比逾五成

台股24日在權值雙王強勢領軍下火力全開，加權指數開高走高，盤中一度衝上38,989點續寫新高，終場收在38,932點，大漲1,218點、漲幅3.2%，成交值約1.08兆元，再度改寫歷史收盤紀錄。其中，中信關鍵半導體ETF（00891）前兩大成分股分別為台積電（2330）與聯發科（2454），合計權重逾五成，今日盤中一度漲逾4%，終場漲3.6%，續創掛牌新高。

高含積台股ETF全面走揚 政策鬆綁引爆0052領軍飆漲

金管會宣布放寬國內股票型基金與主動式ETF單一持股上限至25%，且須為台股加權指數權重逾10%的個股，此次新制下僅台積電（2330）符合資格，成為最大受惠者。市場預期將引導約2000億元資金流入，激勵台積電股價單日大漲逾5%，收在2185元並續創新高，同步帶動加權指數強彈836點，電子權值股全面轉強。

009816規模站上千億大關 歷年ETF達標天數一次看

台股續戰新高，千億ETF俱樂部成員也跟著大洗牌！總計最新規模達千億的台灣ETF已來到21檔，其中，國內股票型占11檔，最新成員凱基台灣TOP 50（009816），以49天達標千億元規模。

安聯00984A股息價差兩頭賺 連兩季「極速填息」、5月15日領息

台股高股息ETF填息爭霸戰持續，而填息表現成為投資人檢驗「配息含金量」的關鍵之一。安聯投信旗下首檔台股ETF──安聯台灣高息優選（00984A）展現極強填息力，股息價差兩頭賺。

主動式台股ETF三強鼎立 今年漲幅已逾60%

台股持續攻高站上38,900點之上，4月以來上漲22.7%，2026年以來累計漲幅則高達34.4%，近期投資人瘋投資主動式台股ETF表現也火燙，今年以來已有三檔主動式台股ETF股價漲幅突破60%，包括：主動統一台股增長（00981A）上漲68%、主動第一金台股優（00994A）上漲65%及主動群益科技創新（00992A）上漲63%；4月還沒有結束，前兩名的00984A及00994A漲幅更已突破40%，主動式ETF優異選股能力，大幅超越大盤表現。

台股震盪股民沒在怕 國泰主動式ETF 00400A規模大增

台股近日震盪，成交量也爆出單日上兆元，不過，投資人反而勇於逢低進場，國泰投信主動國泰動能高息ETF（00400A）4月23日成交量達23.94萬張，規模近175億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。