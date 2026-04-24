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安聯00984A股息價差兩頭賺 連兩季「極速填息」、5月15日領息

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股高股息ETF填息爭霸戰持續，而填息表現成為投資人檢驗「配息含金量」的關鍵之一。安聯投信旗下首檔台股ETF──安聯台灣高息優選（00984A）展現極強填息力，股息價差兩頭賺。

事實上，00984A於本月20日進行成立以來第三次單季除息，每受益權單位配息0.268元，參與除息的投資人可於5月15日領息，目標在獲取穩定股息的同時，追求成長動能。

觀察00984A今年配息表現，1月首波配發0.168元，當時僅歷時一天即完成填息，效率驚人；進入4月後，配息金額顯著調升至0.268元，儘管配息規模擴大，但在市場買盤支撐下，在二天內填息達陣。值得注意的是，00984A今年累積配息已達0.436元，以除息前股價推算，年殖利率達3.29%。

此外，00984A於21日盤中就完成填息，台股持續創高下，23日盤中最高價達14.4元，再創新高；24走勢稍微震盪，以14.08元開出，盤中一度翻黑達最低13.84元、終場逆勢翻紅收13.99元。未來在除權息旺季過後，能靈活轉向具填息能力與成長性的科技股，避免空窗期。

台股四月以來飆漲22.7%、強漲7,209點，超越2025全年漲點。台股主被動式高股息ETF還原績效方面，截至24日，復華台灣科技優息漲20%、台新AI優息動能漲19.3%、富邦臺灣優質高息漲18.2%、主動安聯台灣高息漲17.9%、兆豐電子高息等權漲17.47%、群益科技高息成長漲17.44%、野村趨勢動能高息漲16.9%、中信成長高股息漲15.6%、永豐ESG低碳高息漲14.7%、國泰永續高股息漲14.6%，表現亮眼。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人廖本隆表示，面對市場波動度持續拉大，加上類股輪動周期縮短，配置上更需要置入主動與多策略的因子，現階段可留意其核心高股息策略及超額報酬策略配置比重，建議可逐步加碼核心高股息策略，以掌握第2及第3季除權息旺季的潛在收息機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股

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