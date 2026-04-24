主動式台股ETF三強鼎立 今年漲幅已逾60%

台股持續攻高站上38,900點之上，4月以來上漲22.7%，2026年以來累計漲幅則高達34.4%，近期投資人瘋投資主動式台股ETF表現也火燙，今年以來已有三檔主動式台股ETF股價漲幅突破60%，包括：主動統一台股增長（00981A）上漲68%、主動第一金台股優（00994A）上漲65%及主動群益科技創新（00992A）上漲63%；4月還沒有結束，前兩名的00984A及00994A漲幅更已突破40%，主動式ETF優異選股能力，大幅超越大盤表現。

法人表示，主動式台股ETF在股價震盪續攻高，連續兩個交易日，盤中都有高達千點以上的震盪幅度，投資人若擔心股價波動風險大，又擔心沒跟上台股續揚紅利，不妨採取分批布局策略，對於小資族而言，挑選多檔質優主動式台股ETF，逢黑布局、零股分批投資，都是可以分散風險的較佳投資方式。

台股持續攻高，主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，台股具備產業面利多支撐，及國內外經濟堅強底氣助攻，AI新世代應用需求帶動台灣產業鏈持續成長，台股成長動能持續可期，現階段科技產業趨勢相對看好半導體代工先進製程、封測、電源、散熱、光通訊等族群。

張正中觀察，台股市場情緒呈現驚驚漲行情，各檔主動式台股ETF操作也呈現題材群聚效應，多數資金聚焦AI供應鏈，如散熱、先進製造，及封裝測試等族群，操作將更著重汰弱留強，鎖定強勢股或成長周期的標的進行加碼，持續跟上近期台股強勢成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。