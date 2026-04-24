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台股震盪股民沒在怕 國泰主動式ETF 00400A規模大增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股近日震盪，成交量也爆出單日上兆元，不過，投資人反而勇於逢低進場，國泰投信主動國泰動能高息ETF（00400A）4月23日成交量達23.94萬張，規模近175億元。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，台股加權指數今年漲幅已達三成，主要漲幅明顯集中於具有龐大需求支撐的AI題材；觀察目前AI已從雲端基建期邁向應用爆發期與邊緣AI的交界。受惠於美中地緣政治角力，台灣成功構築堅實的技術護城河。透過將AI關鍵產業鏈根留本土，不僅確保了技術領先優勢，更帶動廠商維持高毛利率，鞏固在全球供應鏈中的戰略地位。估計未來AI趨勢發展將以美國領導、台灣製造為核心，彼此呈現高度連動態勢，有望持續支撐台股未來三至十年的表現。

蔡宜芳指出，即便台股長線持續看多，但短線受到消息面影響使大盤出現震盪，讓投資人抓不準進出節奏；而主動式ETF的核心價值便在於將投資行為制度化，以00400A為例，基金選股決策並非隨股價起舞，而是仰賴投研團隊長期深耕產業研究，以企業的經營與營收為依據，以精準的眼光挑選市場中容易被忽略、經營面正在變好而市場尚未反映的企業，並主動剔除企業表現進入衰退期，但價格仍處高檔之個股，透過持續追蹤與反覆驗證，00400A摒除市場雜音，聚焦個股基本面來配置，有望避免追高殺低。此外，也提醒投資人，在台股創高之際，仍須保有風險意識，除可適時將手中漲多的投資標的獲利了結，賺取資本利得，也可善用00400A的月配息機制妥善規劃日常生活支出。

00400A基金經理人梁恩溢分析，面對市場位處高檔震盪區間，主動式ETF具備三大關鍵優勢，以00400A為例；首先，基金由專業團隊持續監測，面對市場劇烈震盪，投資人其實很常被資訊淹沒，或是不自覺跟著情緒做決定；但透過00400A背後有國泰投信的專業投研團隊撐腰，結合不同的研究方法，包括從全球總經趨勢分析挑選合適的市場，並持續深挖找尋合適的產業投資。以及從公司基本面判斷企業發展潛力，挖掘個股價值；加上由投研究團隊對各類市場、企業的資金流觀察，及早判斷修正時機，能夠有條理地做出判斷，走出自己的路。

其次，00400A掌握主動調整風險曝險的機會，能夠面對市場變化靈活應變，基金不只能跟隨大盤漲勢做配置，更能主動掌握投資節奏。當市場風險升高時，專業經理人可重新調整產業布局，必要時甚至能夠提高現金水位，提升防禦力。梁恩溢也提醒，多頭行情常使投資人忽視潛在的系統性風險；然而，一旦市場進入劇烈震盪期，情緒化決策與價格波動將顯著侵蝕整體投資報酬，00400A聚焦基金的報酬品質，而主動式ETF的核心正在於控制波動的同時，也持續緊握追逐長期報酬的機會，幫助投資人在不確定性的市場中捕捉獲利契機。

蔡宜芳表示，許多投資人並非缺乏專業知識，而是做不到紀律執行，主動式ETF便是將這些該做但做不到的事交由專業的投資團隊代勞，投資人在操作上可採取定期定額策略分批進場，在價格低位時增加單位數攤平成本、戰勝人為的感性判斷。透過「專業操盤＋紀律扣款」的長期布局組合，投資人不再只是盲目參與市場，而是能更有把握地應對挑戰，讓資產增長之路走得更有方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

基金 題材 蔡宜芳

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