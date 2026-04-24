雙神對決…瑤池金母大戰反指標女神！00981A今強勢反彈4％多 網笑：1比1平手

近期台股社群最熱門話題，莫過於被暱稱為「瑤池金母」的統一投信經理人陳釧瑤，與反指標網紅8ZZ的超自然對決。

23日台股上演史詩級大洗盤，爆出1.4兆元歷史天量、終場反跌164.32點。而8ZZ恰巧在當天買進主動統一台股增長（00981A），讓原本強勢的00981A應聲下挫收在26.62元。

這股強大的東方神祕力量讓股板瞬間沸騰，不少網友哀嚎連瑤姐都擋不住00981A倒下，讓8ZZ在這場激戰中先馳得點拿下首回合勝利。

沒想到今日戰況大逆轉，隨著大盤回穩，00981A跟著展現強大韌性，終場大漲1.18元、漲幅達4.43%，收在27.80元。財經粉專「柴柴的理財小天地」火速發梗圖「釧瑤戰勝8ZZ」，大讚經理人頂住魔咒與大盤壓力，硬是把股價拉回。

貼文立刻引爆網友朝聖，紛紛大讚神仙過招太精彩，網友笑稱目前戰局為1比1平手，更有人緊盯8ZZ當初進場的損益點，打趣表示現在是「巴神防線28.05保衛戰」，甚至有人連結帳都先喊卡，就為了坐等下週第三回合，看究竟是操盤手厲害還是反指標魔力更勝一籌。

這場充滿娛樂性的對決，背後其實也反映出市場對主動式ETF在極端行情下應變能力的關注。當面臨23日那種震幅超過1700點的極端過熱反轉修正時，經理人如何在盤中靈活調整防守部位、並在隔日迅速跟上反彈節奏，正是主動型商品最大的價值所在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。