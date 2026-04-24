00981A拚爆發、00403A穩健抗震…能取代0050當核心配置？投資伊森：鎖定前200大重壓AI半導體

投資頻道「投資伊森」指出，隨著主動式ETF熱度升高，市場關注焦點已從產品本身，逐漸轉向經理人操作能力，反映投資人評估邏輯的轉變。

他表示，主動統一台股增長（00981A）先前表現強勢後，市場開始將目光轉向新推出的統一台股升級50（00403A），並討論其是否具備接近傳統市值型ETF如元大台灣50（0050）的配置定位。

他指出，目前市場對主動式ETF的理解，已逐漸從單純「買ETF」，轉變為「評估經理人能力」，因為主動式ETF本質上是透過經理人決策進行投資配置。

在策略上，他分析00403A主要鎖定台股前200大企業，從大型公司中進行篩選，並透過機制調整持股，剔除基本面表現不佳的企業，與傳統市值型ETF需依權重持股的方式有所不同。

此外，他指出，00403A在產業配置上以AI與半導體為主要方向，相關產業比重較高，強調未來成長趨勢。

針對與00981A的差異，他表示，00981A偏向進攻型策略，著重於成長與爆發力標的；00403A則以大型股為核心，整體風格相對穩健，兩者在投資取向上有所區隔。

他提醒，主動式ETF的報酬與經理人選股能力高度相關，過去產品表現不代表未來績效，投資人仍需依自身風險承受度與投資目標進行評估。

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