00981A規模太大破2千億會拖累績效？輝哥破迷思：方向對了大象也能跳舞

輝哥聊投資

主動統一台股增長（00981A）規模破2000億

主動型ETF的規模迷思與實戰真相

最近不少人在擔心主動型ETF規模太大的問題，怕規模一上來，績效就倒退嚕。但說實話，看數據最準！過去快一年，主動型基金的表現直接甩開被動型幾條街，績效落差甚至拉開到60%。這數字背後告訴我們一件事：選股的靈活性才是王道。

很多人問，規模大到五千億、甚至一兆會不會出事？我認為：完全不用過度擔心。

為什麼？因為主動型基金的精髓就在於「主流類股」的高純度配比。

重倉主流 被動型是按市值大雜燴，好壞都得吞；主動型則能把子彈集中在最強的龍頭股（如AI、半導體），權重配比高，爆發力自然強 汰弱留強 規模大確實像大象轉身，但只要經理人眼光準，避開那些拖油瓶的殭屍股，長期績效依然會比死板板的指數好得多

投資要的是績效，不是在選規模最小的。方向對了，大象也能跳舞！與其擔心規模，不如關注經理人有沒有抓牢主流趨勢。

我是一張都不賣啦，經理人要養我

◎感謝 柴柴的理財小天地 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。