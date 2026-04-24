小資定期定額...3年績效200％！詹璇依：與其擔心當最後一隻老鼠、不如一直留場上

面對通膨壓力與起薪停滯，不少社會新鮮人因資金有限而對投資卻步。財經專家詹璇依近日分享「投資真心話」，強調投資不分金額大小，關鍵在於「開始的勇氣」。

詹璇依直言，理財的第一步不是變有錢，而是養成「有錢的習慣」，即便每月僅能擠出3000元，只要願意幫自己開戶、啟動扣款，就已經贏在起跑點。

複利魔力：3000元金元寶滾出200%報酬

詹璇依在影音中分享自身經驗，她曾幫小孩進行每月3000至5000元的定期定額投資，回測2023年（即三年前）起的績效，報酬率竟接近200%。

她感性形容，3000元就是理財初期的「金元寶」，透過複利的雪球效應，小錢也能累積成大財富。

她建議新鮮人可採「532」比例配置薪資，即5成必要支出、3成投資、2成儲蓄；若預算充足，甚至可挑戰將一半薪水投入市場，極大化資金效率。

拆解標籤：主動式vs.被動式ETF的靈魂內在

針對新鮮人最常困惑的「要買什麼」及「名詞太高級」等問題，詹璇依教導大眾看穿投資標的的「靈魂內在」。她將被動式ETF比喻為「設好導航的自動駕駛車」，經理人僅負責管理規則，路徑由指數決定。

而主動式基金則是「專業司機包車」，司機能在路況不佳（市場波動）時轉彎避險，甚至超車追求超額報酬。

詹璇依提醒，投資人千萬不要只看ETF的名稱，例如「科技」、「創新」等字眼，必須攤開持股清單看成分。她指出，許多名稱不同的ETF，前三大持股可能全是台積電或輝達，若沒看清楚就買入，根本達不到分散風險的目的。

性格測驗：會慌的人適合「主動型」管理

如何判斷自己適合哪種投資？詹璇依提出一套簡單的性格測驗：若看到持股大跌10%會感到恐慌焦慮、想立刻賣出的人，其實更適合「主動式投資」。

她解釋，容易受情緒波動影響的投資人，需要專業經理人的「腦袋」來協助判斷，避開危險路段。數據顯示，在2026年3月大盤修正期間，多數主動式ETF的跌幅皆小於大盤，展現了相對抗跌的特性。

反之，若能對波動無感、堅持扣款的人，則適合「被動式ETF」。

拒絕利息迷思：成長性才是年輕人的真子彈

針對新鮮人熱衷的「季配息」議題，詹璇依語重心長地建議：年輕人最大的本錢是時間，不應過早追求被動收入。她分析，過去3至5年的數據顯示，高息型標的的總報酬率普遍輸給追求成長動能的市值型標的。

詹璇依認為，若每月領到的配息僅夠買一杯飲料，卻輸掉了本金的增長潛力，對資產累積非常可惜。

最後，詹璇依強調市場低點不是等出來的，而是「扣出來的」，她直言：「最好的投資時機是昨天，第二好的時機就是現在。」

與其擔心成為最後一隻老鼠，不如留在場上走過微笑曲線。透過好的策略與標的，讓時間複利成為新鮮人最強大的後盾。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。