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這檔 ETF 成立來已上漲2000% 要分割了！

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益投信發行的群益臺灣加權正2（00685L）將進行拆分，4月25日至5月12日開放電子投票。（群益投信/提供）
群益投信發行的群益臺灣加權正2（00685L）將進行拆分，4月25日至5月12日開放電子投票。（群益投信/提供）

群益投信發行的群益臺灣加權正2（00685L）自2017年3月30日掛牌上市，以追蹤臺指日報酬兩倍指數的績效為目標，提供投資人於不同的市場狀況下，參與台灣股市作多之需求，使資金使用更具效率。

據了解，臺指日報酬兩倍指數是以臺灣證券交易所發行量加權股價指數單日正向兩倍報酬的績效表現。受惠近年台股多頭趨勢，00685L也從10元發行價，24日盤中股價曾來到222元，擬於2026年進行ETF拆分作業，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

根據群益投信官網資料，00685L 拆分重要時程分別為，4月25日至5月12日開放電子投票；5月18日公告決議結果；6月4日公告分割比率與日程；6月30日為最後交易日；7月1至6日停止申贖與交易；7月3至6日停止過戶；7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。

據了解，分割需要投票表決通過後，才可進行，投資人自4月24日起將陸續收到掛號寄出的開會通知書（內附受益人會議表決票），投資人可採取紙本投票，郵寄寄回受益人會議表決票，也可以選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成，或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），遲未收到通知書者可向經理公司洽詢（02）2706-9777。

電子投票的開放時間為4月25日至5月12日，集保投票網站每天早上7點到晚上11:59開放，電子投票操作流程僅須數分鐘即可完成，建議優先使用此方式進行投票。如有疑問，可參考群益投信官網說明。https://www.capitalfund.com.tw/opinion/article/163

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益

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