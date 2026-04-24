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買0050不如買升級版00403A？夏綠蒂：操盤手張哲瑋過往5年績效狂飆近300％

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
討論度極高的00403A主打市值前50大汰弱留強與單一持股30%上限，儘管經理人張哲瑋過往操盤基金績效亮眼，但仍須留意其高波動性。中央社
討論度極高的00403A主打市值前50大汰弱留強與單一持股30%上限，儘管經理人張哲瑋過往操盤基金績效亮眼，但仍須留意其高波動性。中央社

＊原文發文時間為4月17日

統一台股升級50（00403A）最近討論度蠻夯的..

跟元大台灣50（0050）最大的差別

0050就是買市值前 50 大，全部買進

台積電一家佔超過六成，主要跟著台積電漲跌起伏

00403A的邏輯不一樣

市值前50大為核心，但弱勢股會被主動踢出

從市值第51–200名補進高動能的標的

單一持股上限30%，比一般主動ETF的10%高很多

這個設計的核心概念是：市值大不等於報酬好，所以要主動汰弱留強。

經理人張哲瑋 過去操盤成績

他目前管理統一大滿貫和統一台灣動力這兩檔基金。

截至2026/4/17，統一投信官網數據：

統一大滿貫基金

近1年：+123.47%

近3年：+199.91%

近5年：+212.19%​

統一台灣動力基金

近1年：+131.68%

近3年：+240.43%

近5年：+292.85%

長期數字都跑贏大盤，這是我比較在意的部分。

真正值得看的是三年、五年的累積，在多空都走過的情況下還能維持領先，才算數。

不過年化標準差25–27%，波動不小。

台股重挫的時候，這兩檔回撤也不會比大盤小，這點要有心理準備。

配息怎麼規劃？

季配息，1、4、7、10月配

有收益平準金機制，保護舊持有人的配息

成立滿180天才首配，最快2026年11月才會看到第一筆息​

如果你同時持有00981A（3、6、9、12 月配），兩檔搭配幾乎每兩個月都有息進來。

最後的警語就是00403A 是新基金，沒有自己的歷史績效，再好的策略都要等市場真正走過一個完整周期才能驗證。

◎感謝 夏綠蒂聊投資 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A統一台股升級50 0050元大台灣50 ETF

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