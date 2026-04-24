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聯發科帶動族群勁揚 主動野村台灣50ETF經理人這麼說

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯發科（2454）股價強勢帶動相關族群股價勁揚，主動野村台灣50ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，隨著代理式AI（Agentic AI）技術快速發展，AI 運算架構正出現顯著轉變。未來AI不僅進行模型訓練，更需處理複雜任務分配、資料前處理、系統管理與自主決策，對CPU的需求大幅提高。在傳統雲端伺服器架構中，過去多為8顆GPU搭配1顆 CPU，但隨模型規模與應用複雜度提升，該配置比例迅速拉近，甚至趨於對等，使CPU成為AI伺服器的關鍵瓶頸之一。在此趨勢驅動下，ARM、Amazon、AMD 與 Intel 均加速布局新世代CPU產品，也帶動CPU關鍵零組件、連接器、BMC 管理晶片、散熱、測試與先進製程需求同步提升，台灣供應鏈成為全球 AI 基礎建設的核心受惠者。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，00985A同步聚焦具長線競爭力的核心權值與關鍵供應鏈，從最新持股調整來看，00985A明顯加碼受惠AI資本支出擴張的族群，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、環球晶（6488）與台達電（2308），分別對應先進製程、先進封裝、矽晶圓與電力管理等AI關鍵環節，反映AI伺服器、高效能運算（HPC）需求持續升溫，產業能見度高且具結構性成長動能。相對地，部分IC設計與BT載板族群持股調整，顯示布局更聚焦於AI資本支出最直接、訂單掌握度最高的環節。在AI長期趨勢明確、資金回流權值股的帶動下，00985A展現主動式 ETF 在趨勢快速變化環境中，有效進行資金再配置與風險控管。

林浩詳直言，當前市場資金仍明顯向AI與高效能運算相關族群集中。即便整體盤勢受到國際訊息干擾而震盪，AI 伺服器、先進製程、先進封裝、散熱與關鍵零組件族群相對具備抗震性，反映市場對 AI 訂單能見度與長線需求仍具高度共識。特別是在雲端服務供應商持續擴大資本支出、AI 應用由訓練端走向實際商業化落地的背景下，台灣 AI 供應鏈基本面並未因短線市場波動而改變。

林浩詳表示，AI 已不只是單一題材，而是驅動全球 IT 架構與企業營運模式重塑的核心動能。從 CPU、ASIC、GPU、晶圓代工龍頭台積電，到先進封裝、測試與伺服器零組件，台灣在全球 AI 產業鏈中的關鍵角色持續強化。00985A 主動野村台灣50 ETF 透過主動選股與策略配置，聚焦最具產業競爭力與成長潛力的企業，致力協助投資人於市場震盪中，持續掌握 AI 世代帶來的中長期投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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