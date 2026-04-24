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重倉AI題材 樂觀看好高股息ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近日利多消息頻傳，3月外銷訂單首次超過900億美元大關、經濟部投審會4月21日核准二件Google高達270.7億新台幣的台灣增資案，晶圓代工大廠聯電（2303）則發出漲價通知，成分股持倉逾四成在AI題材的高股息ETF「國泰永續高股息（00878）可望成為這波成功搭上AI產業紅利的重點受惠ETF。

國泰永續高股息（00878）經理人江宇騰指出，AI趨勢及訂單量能成長明顯，傳統型的高股息ETF如果僅憑殖利率來挑選成分股，勢必會錯失部分上漲動能，但00878最大特色就是選股邏輯更加嚴謹，不只看過往長期息率，也透過市值、財務體質與營運韌性等多面向指標綜合篩選，目前00878持倉在半導體等AI供應鏈高達45%，成分股包括熱門題材的聯電、聯發科（2454）跟廣達（2382）等焦點股，有機會助攻基金表現。

00878基金經理人江宇騰分析，隨著全球雲端服務大廠（CSP）為追求更低的總持有成本與更高的能源效率，從昂貴且通用的GPU，轉而投入客製化AI ASIC的開發，全台半導體產業鏈的國際戰略定位更加明確，從具備強大設計能力的IC設計龍頭聯發科，到提供產能後盾的晶圓代工大廠聯電，再到將這些客製化晶片整合成AI伺服器機櫃的系統大廠廣達，形成一條完整供應鏈，也因為這三檔都是00878的重要成分股，在CSP需求與科技股動能雙重加持下，樂觀看好00878後市展望。

進一步攤開00878的成分股，從公開資訊可以看到ETF主要布局在科技供應鏈、金融及傳產，其中第一大產業的科技供應鏈涵蓋半導體、電腦及周邊設備、電子零組件等，加計約45%；另一大類的金融占比約34%；傳產類則布局在食品工業、紡織纖維等民生需要的必備事業，主打攻守兼備，波動較科技類股來的低，再加上金控首季獲利亮眼，今年度金融類股的配息表現可望提升，更有利投資人對於00878的長期持有信心。

00878自2020年7月掛牌以來，深受市場青睞，具備每年2、5、8、11月的季除息機制，加上過往填息紀錄可參考，最新ETF規模已來到新台幣4,830億元，為台灣最大ESG基金，擁有160萬股民，以及高達29萬的定期定額交易戶數，是許多人ETF投資的重要部位，4月底00878即將公布收益分配期前公告，投資大眾可透過國泰投信官網查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 聯電 Google 00878國泰永續高股息 ETF

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