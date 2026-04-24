00981A百萬張成交創奇蹟！主動式ETF迎戰大盤…新手老手必看的進場避雷指南

近期台股市場中，最受矚目的焦點莫過於主動式ETF的全面爆發！其中最具話題性的主動統一台股增長（00981A）人氣爆棚，不僅交投熱絡寫下突破百萬張的驚人紀錄，操盤經理人更被廣大網友神化封為「瑤池金母」；而主動群益科技創新（00992A）也在今年繳出飆升超過60%的亮眼成績單。

這股在2026年迅速蔓延的投資新浪潮，究竟與傳統被動追蹤的ETF有何不同？投資人又該如何評估進場時機？

經理人靈活操盤拚超額報酬

傳統市值型被動式ETF核心精神在於「複製大盤」；如元大台灣50（0050），無論市場好壞皆依照固定指數權重買進。

然而2026年的台股受惠於AI與半導體產業的強勢帶動，行情波動劇烈且類股輪動極快，傳統被動追蹤的模式有時顯得反應不及。

因此，賦予經理人選股大權的主動式ETF應運而生...這類商品最大的優勢在於「靈活」，操盤團隊能視市場風向隨時汰弱留強，其終極目標並非跟隨大盤，而是試圖在震盪中為投資人爭取超越大盤的超額報酬。

像買賣一般股票一樣簡單

隨著主管機關政策鬆綁，投信業者紛紛搶灘這片新藍海。目前市面上的主動式ETF主要分為兩大派系：

一派是專攻資本利得的成長型標的，適合追求資產快速翻倍的積極型買盤 另一派則是瞄準存股族喜好的高股息型商品，以提供穩定現金流為主要號召

對於想上車的民眾來說，參與門檻其實相當親民；兼具了共同基金的專業操盤與ETF的交易便利性，投資人不需要額外開立基金帳戶，只要透過現有的台股證券戶，就能像買賣一般股票一樣在盤中即時交易，多數券商亦支援定期定額扣款。

經理人決策與內扣費用風險

不過，享受高彈性與高報酬潛力的同時，天下沒有白吃的午餐。主動式ETF的風險結構遠比被動式ETF複雜，甚至潛藏著幾個容易被忽略的投資陷阱。

首要面臨的就是「經理人風險」。既然績效完全取決於操盤團隊的眼光，這意味著買這檔ETF等同於將資金押注在經理人的決策上；一旦選股策略失準，不僅無法打敗大盤，甚至可能面臨嚴重落後的窘境，且短期績效奪冠並不保證長期表現依然亮眼。

為了維持龐大研究團隊的運作與頻繁換股的操作，主動式ETF的管理費與內扣成本通常顯著高於被動式ETF。

若經理人長線交出的成績單無法有效拉開與大盤的差距，這些昂貴的費用將成為侵蝕投資人獲利的隱形殺手。

波動加劇下的流動性隱憂

此外，為了追求爆發性成長，許多經理人會重壓AI或半導體等熱門強勢產業，當產業面臨反轉修正時，其跌幅往往也相當驚人。

未來少部分新掛牌或冷門的標的，恐還可能面臨成交量不足、折溢價過大的流動性風險。

認清風險屬性再納入投資組合

主動式ETF雖然披著ETF的外衣，骨子裡卻是高度仰賴人為操作的投資工具。它並非保證獲利的萬靈丹，而是屬於進階型的理財商品。

對於剛踏入股海的新手，建議仍以走勢相對穩健、費用低廉的被動式ETF作為核心配置；若本身已具備一定市場敏銳度，且願意承擔較高波動以換取超額報酬的投資人，才適合在充分了解風險後，將主動式ETF納入自身的資產配置中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。