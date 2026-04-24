快訊

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

台女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A百萬張成交創奇蹟！主動式ETF迎戰大盤…新手老手必看的進場避雷指南

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年主動式ETF掀起投資狂潮，00981A與00992A等標的表現亮眼引發熱議，但提醒投資人進場前務必審慎評估經理人決策風險與高額內扣費用。記者許正宏／攝影
2026年主動式ETF掀起投資狂潮，00981A與00992A等標的表現亮眼引發熱議，但提醒投資人進場前務必審慎評估經理人決策風險與高額內扣費用。記者許正宏／攝影

近期台股市場中，最受矚目的焦點莫過於主動式ETF的全面爆發！其中最具話題性的主動統一台股增長（00981A）人氣爆棚，不僅交投熱絡寫下突破百萬張的驚人紀錄，操盤經理人更被廣大網友神化封為「瑤池金母」；而主動群益科技創新（00992A）也在今年繳出飆升超過60%的亮眼成績單。

這股在2026年迅速蔓延的投資新浪潮，究竟與傳統被動追蹤的ETF有何不同？投資人又該如何評估進場時機？

經理人靈活操盤拚超額報酬

傳統市值型被動式ETF核心精神在於「複製大盤」；如元大台灣50（0050），無論市場好壞皆依照固定指數權重買進。

然而2026年的台股受惠於AI與半導體產業的強勢帶動，行情波動劇烈且類股輪動極快，傳統被動追蹤的模式有時顯得反應不及。

因此，賦予經理人選股大權的主動式ETF應運而生...這類商品最大的優勢在於「靈活」，操盤團隊能視市場風向隨時汰弱留強，其終極目標並非跟隨大盤，而是試圖在震盪中為投資人爭取超越大盤的超額報酬。

像買賣一般股票一樣簡單

隨著主管機關政策鬆綁，投信業者紛紛搶灘這片新藍海。目前市面上的主動式ETF主要分為兩大派系：

一派是專攻資本利得的成長型標的，適合追求資產快速翻倍的積極型買盤

另一派則是瞄準存股族喜好的高股息型商品，以提供穩定現金流為主要號召

對於想上車的民眾來說，參與門檻其實相當親民；兼具了共同基金的專業操盤與ETF的交易便利性，投資人不需要額外開立基金帳戶，只要透過現有的台股證券戶，就能像買賣一般股票一樣在盤中即時交易，多數券商亦支援定期定額扣款。

經理人決策與內扣費用風險

不過，享受高彈性與高報酬潛力的同時，天下沒有白吃的午餐。主動式ETF的風險結構遠比被動式ETF複雜，甚至潛藏著幾個容易被忽略的投資陷阱。

首要面臨的就是「經理人風險」。既然績效完全取決於操盤團隊的眼光，這意味著買這檔ETF等同於將資金押注在經理人的決策上；一旦選股策略失準，不僅無法打敗大盤，甚至可能面臨嚴重落後的窘境，且短期績效奪冠並不保證長期表現依然亮眼。

為了維持龐大研究團隊的運作與頻繁換股的操作，主動式ETF的管理費與內扣成本通常顯著高於被動式ETF。

若經理人長線交出的成績單無法有效拉開與大盤的差距，這些昂貴的費用將成為侵蝕投資人獲利的隱形殺手。

波動加劇下的流動性隱憂

此外，為了追求爆發性成長，許多經理人會重壓AI或半導體等熱門強勢產業，當產業面臨反轉修正時，其跌幅往往也相當驚人。

未來少部分新掛牌或冷門的標的，恐還可能面臨成交量不足、折溢價過大的流動性風險。

認清風險屬性再納入投資組合

主動式ETF雖然披著ETF的外衣，骨子裡卻是高度仰賴人為操作的投資工具。它並非保證獲利的萬靈丹，而是屬於進階型的理財商品。

對於剛踏入股海的新手，建議仍以走勢相對穩健、費用低廉的被動式ETF作為核心配置；若本身已具備一定市場敏銳度，且願意承擔較高波動以換取超額報酬的投資人，才適合在充分了解風險後，將主動式ETF納入自身的資產配置中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 00992A主動群益科技創新 台股 0050元大台灣50 內扣費用

延伸閱讀

僅30分鐘夢碎！台股早盤狂噴近千點「不想上班」…瞬間無情大跳水 網：含淚抽回離職單

巴逆逆發功？勇者挑戰瑤池金母…PTT神人空在00981A最高點！網酸：才1張

超扯！00981A飆出119萬張歷史天量…揭暴紅背後4大真相：別看到178％績效就幻想複製

「統一陳姐」是兩位…不只00981A還有00988A！詹璇依大解密00403A策略

相關新聞

買0050不如買升級版00403A？夏綠蒂：操盤手張哲瑋過往5年績效狂飆近300％

統一台股升級50（00403A）近期備受關注，過去五年績效狂飆近300％的經理人張哲瑋，展現出超越市值前50大的投資策略。00403A透過動態調整，主動剔除弱勢股，並搭配季配息，提高長期收益潛力。

00981A百萬張成交創奇蹟！主動式ETF迎戰大盤…新手老手必看的進場避雷指南

主動式ETF在台股市場掀起熱潮，00981A成交量突破百萬張，顯示投資熱情高漲。主動型產品靈活操盤，力爭超額報酬，但面臨經理人風險與高費用等挑戰，投資者需謹慎選擇。

「統一陳姐」是兩位…不只00981A還有00988A！詹璇依大解密00403A策略

主動式ETF「統一陳姐」吸引市場注意，包含00981A和00988A，均由女性經理人操盤，表現亮眼。詹璇依指出，最新的00403A將由男經理人張哲偉掌舵，但其策略設計與前者有明顯差異。

長輩沒錢卻沉迷低價股當沖？他勸買ETF遭拒…網酸：老股民心態

股市投資方式多元，但不同世代觀念差異也引發討論。一名網友在Dcard發文表示，家中長輩資金僅數十萬元，卻堅持以低價股當沖為主，不願接觸ETF或零股投資，即使行情不錯仍未明顯獲利，讓他困惑不已，貼文引發網友熱議「老股民心態」。

繼00981A統一投信再推00403A！號稱升級版0050？小童剖析3層選股邏輯

隨著台股主動式ETF市場進入戰國時代，統一投信繼主動統一台股增長（00981A）後，於本週正式推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。財經Youtuber小童於最新影音中針對此檔熱騰騰募集中的商品進行深度剖析。 小童指出，00403A雖號稱「升級版0050」，並具備10元低發行價與季配息特性，但投資人除了關注其「挖掘未來0050」的潛力外，更應審慎評估高昂的經理費成本與經理人操作的穩定性。

009819上市首日溢價飆24%！陳重銘示警：造市商沒貨了千萬別追高

中信數據及電力ETF（009819）上市首日大幅溢價24%，陳重銘提醒投資人注意造市商持股有限，不宜追高。目前市場需求強勁，溢價可能隨供應增加而回落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。