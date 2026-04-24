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日股四猛將4月來大漲二位數 台新00951奪雙冠王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月以來日本ETF漲幅排行(資料來源：CMoney)
4月以來日本ETF漲幅排行(資料來源：CMoney)

日經 225 指數在全球人工智慧（AI）浪潮與地緣政治緊張局勢緩解激勵下，4月23日盤中首度突破 6 萬日圓大關，寫下歷史性里程碑，帶動國內日股ETF強勁漲勢。包括台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）、元大日經225（00661）、國泰日經225（00657）等四檔4月以來皆大漲二位數。

台新日本半導體4月以來大漲近22%及今年來大漲35%，奪日股ETF績效雙冠王。台新投信表示，日本經濟在經歷了長達30年的通縮陰影後，日本政府正試圖建立一個由薪資成長與內需擴張驅動的新型經濟模式，可望吸引資金持續流入，優先布局成長性看好的日本半導體ETF。

台新日本半導體研究團隊表示，隨著美伊停火協議延長的消息提振市場樂觀情緒，美股那斯達克及標普 500 指數雙雙創下歷史新高，費城半導體指數更寫下連續16個交易日上漲的驚人紀錄。此動能帶動亞洲市場半導體類股湧入強勁買盤，日本半導體雙雄的愛德萬測試（Advantest）與東京威力科創（TEL）股價應聲走高，雙雙刷新收盤歷史新高紀錄。愛德萬測試今年以來股價飆升逾 40%，東京威力科創漲幅亦超過30%，展現極強的成長韌性。

台新日本半導體研究團隊指出，回顧今年表現，日經225指數受惠於AI浪潮，累計漲幅已近兩成，半導體族群無疑是至關重要的領漲引擎。日本國內券商分析指出，儘管國際政經局勢仍具挑戰，但產業鏈對半導體未來需求普遍持樂觀態度。隨著 AI 基礎設施建設的需求持續擴張，市場對相關科技企業的獲利成長預期正不斷上修，足以抵銷地緣政治帶來的不確定性。

展望未來，隨著次世代運算技術與 AI 應用的全面落地，日本半導體企業憑藉設備與製程的全球領先地位，已成為支撐日股穩健走升的核心引擎。對於看好這波成長浪潮的投資人，市場專家建議可透過布局日本半導體 ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台新 日本

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