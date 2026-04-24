金馬年ETF規模持續擴大 00981A、009816馬力夯

ETF受投資人青睞，帶動ETF總規模金額節節攀升，自去年底規模逾7.6兆元，如今已叩關9兆元。觀察金馬年以來成長最多的ETF，有4檔成長率衝破100%，其中冠亞軍分別為主動統一台股增長（00981A）及凱基台灣TOP50（009816），成長率為202%、195%，可說主被動ETF各據山頭。

統計金馬開年以來，規模成長最多的ETF前十名，分別為主動統一台股增長、凱基台灣TOP50、國泰臺韓科技（00735）、期元大S&P石油（00642U）、主動統一全球創新、元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）、永豐台灣ESG、國泰臺灣加權正2（00663L），及期街口S&P布蘭特油正2（00715L）。

法人分析，台股連日收紅，儘管23日遇小幅修正，但市場仍偏多看好台股長線發展，帶動台股ETF擁高人氣。不只主動統一台股增長近期累積不小聲量，掛牌上市還不到3個月的凱基台灣TOP50，也在短短時間內就吸粉無數。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，受惠 AI 伺服器需求，台廠供應鏈出口動能強勁，根據最新數據顯示，市場預估台灣今年GDP成長將達6.6%，而主計處則將預估數上修至7.71%；市場也預估今年台股的獲利成長將達45%，後市仍值得期待。惟中東局勢仍存在不確定性，投資人可以留意地緣政治事件，可能對全球通膨與市場需求造成的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。