「統一陳姐」是兩位…不只00981A還有00988A！詹璇依大解密00403A策略

財經主持人詹璇依指出，近期市場討論主動式ETF時，出現「統一陳姐」的網路迷因，主要是因為統一投信旗下兩檔主動式ETF主動統一台股增長（00981A）與主動統一全球創新（00988A），皆由女性經理人操盤，且過去績效表現亮眼，因此在投資社群中受到關注。

她表示，隨著市場熱度升溫，投資人也開始關注即將推出的主動統一升級50（00403A），經理人是男生叫張哲偉，討論其是否能延續前述產品的表現。

不過，她提醒，00403A與00981A在策略設計上其實存在明顯差異。

詹璇依分析...

00981A的投資範圍涵蓋台股前300大個股，且單一持股上限為10%，配置相對分散，也較偏向成長型選股 而00403A則以市值前50大企業為核心，並延伸至第51至200大個股，單一持股上限可達30%，整體結構較為集中

她指出，從策略來看，00403A較偏向選擇體質穩定、具規模優勢的企業，而00981A則相對靈活，會納入較多具成長潛力的標的，兩者在風格上呈現不同取向。

此外，兩檔產品在配息時間規劃上亦有所不同，投資人若有需求，理論上可透過搭配配置，達到資產分散或現金流安排的效果。

詹璇依強調，主動式ETF的核心在於由經理人主動操作，投資成果將與經理人選股與操作能力高度相關，投資人仍需依自身風險承受度與投資目標進行評估。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。