快訊

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

台女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

聽新聞
0:00 / 0:00

「統一陳姐」是兩位…不只00981A還有00988A！詹璇依大解密00403A策略

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依解析網路熱議的「統一陳姐」00981A與新募集的00403A，指出兩者在選股範圍與單一持股上限存在明顯風格差異。（歐新社）
財經主持人詹璇依解析網路熱議的「統一陳姐」00981A與新募集的00403A，指出兩者在選股範圍與單一持股上限存在明顯風格差異。（歐新社）

財經主持人詹璇依指出，近期市場討論主動式ETF時，出現「統一陳姐」的網路迷因，主要是因為統一投信旗下兩檔主動式ETF主動統一台股增長（00981A）與主動統一全球創新（00988A），皆由女性經理人操盤，且過去績效表現亮眼，因此在投資社群中受到關注。

她表示，隨著市場熱度升溫，投資人也開始關注即將推出的主動統一升級50（00403A），經理人是男生叫張哲偉，討論其是否能延續前述產品的表現。

不過，她提醒，00403A與00981A在策略設計上其實存在明顯差異。

詹璇依分析...

00981A的投資範圍涵蓋台股前300大個股，且單一持股上限為10%，配置相對分散，也較偏向成長型選股

而00403A則以市值前50大企業為核心，並延伸至第51至200大個股，單一持股上限可達30%，整體結構較為集中

她指出，從策略來看，00403A較偏向選擇體質穩定、具規模優勢的企業，而00981A則相對靈活，會納入較多具成長潛力的標的，兩者在風格上呈現不同取向。

此外，兩檔產品在配息時間規劃上亦有所不同，投資人若有需求，理論上可透過搭配配置，達到資產分散或現金流安排的效果。

詹璇依強調，主動式ETF的核心在於由經理人主動操作，投資成果將與經理人選股與操作能力高度相關，投資人仍需依自身風險承受度與投資目標進行評估。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00988A統一全球創新主動式ETF 00403A統一台股升級50

詹璇依 基金小姐姐

追蹤

延伸閱讀

金管會放寬單一個股上限至25%！網嗨喊「00981A限制器打開」：瑤池金母火力全開

009819上市首日溢價飆24%！陳重銘示警：造市商沒貨了千萬別追高

繼00981A統一投信再推00403A！號稱升級版0050？小童剖析3層選股邏輯

川普放話奪全球50％晶片市場！威脅赴美否則祭高關稅…網笑：沒事做不到延期就好

相關新聞

買0050不如買升級版00403A？夏綠蒂：操盤手張哲瑋過往5年績效狂飆近300％

統一台股升級50（00403A）近期備受關注，過去五年績效狂飆近300％的經理人張哲瑋，展現出超越市值前50大的投資策略。00403A透過動態調整，主動剔除弱勢股，並搭配季配息，提高長期收益潛力。

00981A百萬張成交創奇蹟！主動式ETF迎戰大盤…新手老手必看的進場避雷指南

主動式ETF在台股市場掀起熱潮，00981A成交量突破百萬張，顯示投資熱情高漲。主動型產品靈活操盤，力爭超額報酬，但面臨經理人風險與高費用等挑戰，投資者需謹慎選擇。

「統一陳姐」是兩位…不只00981A還有00988A！詹璇依大解密00403A策略

主動式ETF「統一陳姐」吸引市場注意，包含00981A和00988A，均由女性經理人操盤，表現亮眼。詹璇依指出，最新的00403A將由男經理人張哲偉掌舵，但其策略設計與前者有明顯差異。

長輩沒錢卻沉迷低價股當沖？他勸買ETF遭拒…網酸：老股民心態

股市投資方式多元，但不同世代觀念差異也引發討論。一名網友在Dcard發文表示，家中長輩資金僅數十萬元，卻堅持以低價股當沖為主，不願接觸ETF或零股投資，即使行情不錯仍未明顯獲利，讓他困惑不已，貼文引發網友熱議「老股民心態」。

繼00981A統一投信再推00403A！號稱升級版0050？小童剖析3層選股邏輯

隨著台股主動式ETF市場進入戰國時代，統一投信繼主動統一台股增長（00981A）後，於本週正式推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。財經Youtuber小童於最新影音中針對此檔熱騰騰募集中的商品進行深度剖析。 小童指出，00403A雖號稱「升級版0050」，並具備10元低發行價與季配息特性，但投資人除了關注其「挖掘未來0050」的潛力外，更應審慎評估高昂的經理費成本與經理人操作的穩定性。

009819上市首日溢價飆24%！陳重銘示警：造市商沒貨了千萬別追高

中信數據及電力ETF（009819）上市首日大幅溢價24%，陳重銘提醒投資人注意造市商持股有限，不宜追高。目前市場需求強勁，溢價可能隨供應增加而回落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。