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富邦主動式ETF 00405A 採高成長三大質化選股邏輯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣證券劃撥存款餘額vs.台股(資料來源：財金M平方、富邦投信整理)
台灣證券劃撥存款餘額vs.台股(資料來源：財金M平方、富邦投信整理)

隨著全球金融市場逐步擺脫不確定性，資金面出現回流跡象，台股近期展現強勁動能。根據市場統計，證券劃撥存款餘額已攀升至4兆元水位，創下波段新高，顯示散戶資金明顯回流，投資信心持續升溫。

除了資金回流外，成交量亦同步放大，成為支撐市場的重要指標。證券劃撥存款餘額是反映散戶投資意願的關鍵指標，截至2026年2月底，此餘額創下4兆元波段新高，反映散戶樂觀看待台股後市，台股資金動能充沛無虞。富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A）投資團隊指出，量能放大除來自外資回補外，ETF新產品發行及資產配置需求提升，也是重要推力之一。

在產業面方面，AI、高效能運算（HPC）及半導體供應鏈仍為市場主軸。隨著全球企業加速數位轉型與AI應用落地，台灣在晶圓代工、IC設計與關鍵零組件供應鏈的競爭優勢持續擴大，帶動相關企業營運成長動能。

富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A）投資團隊指出，目前台股已逐步從政策驅動轉向資金與產業雙引擎推升階段。當資金充沛且產業趨勢明確時，市場結構通常較為健康，有利中長期表現。不過，在資金快速流動的環境下，類股輪動與個股分化也將更加明顯。

因此，此檔主動式ETF基金投資策略上，將鎖定龍頭企業，龍頭企業定義為具備護城河的子行業領導者。透過SBM:S（Scarcity）高稀缺、B（Barrier）高壁壘、M（Momentum）高成長三大質化選股邏輯，避開夕陽產業，專注於具備長期耀眼趨勢的護國神山群。

展望後市，在資金動能延續與AI產業持續發展帶動下，台股仍具備成長潛力。市場預期，隨著資金面與基本面同步改善，投資機會將持續浮現，如何在波動中精準選股，將成為影響投資報酬的關鍵因素。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 台股 成交量

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