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成立以來上漲逾2000%！「00685L」也要分割了

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成立以來上漲逾2000% 00685L也要分割了

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

近期台股正2 ETF先後傳出啟動拆分作業，群益投信發行的00685L群益臺灣加權正2（00685L）也要分割了；00685L在 2017年3月30日掛牌上市，以追蹤臺指日報酬兩倍指數之績效為目標，提供投資人於不同的市場狀況下，參與臺灣股市作多之需求，使資金使用更具效率。

據了解，臺指日報酬兩倍指數是以「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」（簡稱加權指數）的單日正向兩倍報酬之績效表現。受惠近年台股多頭趨勢，00685L也從10元發行價，如今股價達208.35元(2026/4/23)，擬於2026年進行ETF拆分作業，分割後市價將接近原發行價，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與，提升流動性。

根據群益投信官網資料，00685L 拆分重要時程分別為，4/25至5/12開放電子投票、5/18公告決議結果、6/4公告分割比率與日程、6/30最後交易日、7/1至7/6停止申贖與交易、7/3至7/6停止過戶、7/7恢復申贖、交易、借券、過戶。

據了解，分割需要投票表決通過後，才可進行，投資人自4月24日起將陸續收到掛號寄出之開會通知書（內附受益人會議表決票），投資人可採取紙本投票，郵寄寄回受益人會議表決票，也可以選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成，或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），遲未收到通知書者可向經理公司洽詢。

電子投票的開放時間為4月25日至5月12日，集保投票網站每天早上7點到晚上11:59開放，電子投票操作流程僅須數分鐘即可完成，建議優先使用此方式進行投票。如有疑問，可參考群益投信官網之說明。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 ETF 台股

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