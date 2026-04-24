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009819上市首日溢價飆24%！陳重銘示警：造市商沒貨了千萬別追高

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
不敗教主陳重銘示警009819上市首日因造市商籌碼耗盡導致溢價飆達24%，呼籲空手投資人切勿盲目追高。記者許正宏／攝影
不敗教主陳重銘示警009819上市首日因造市商籌碼耗盡導致溢價飆達24%，呼籲空手投資人切勿盲目追高。記者許正宏／攝影

不敗教主陳重銘在影音中提醒，中信數據及電力ETF（009819）近期市場熱度高，發行價為10元，上市首日一度漲至12.54元，出現約24%的大幅溢價，投資人需要特別留意。

他表示，ETF之所以會出現溢價，與造市商手上籌碼有限有關。由於投信無法直接把ETF單位在市場上賣給投資人，必須透過造市商提供流動性，但造市商持有的貨源有限，不可能無限制供應。

陳重銘指出，當造市商手上的貨賣完，市場投資人若仍持續搶買，就只能在集中市場追價，進而造成供不應求，讓ETF價格明顯高於淨值，形成大幅溢價。

不過他也提醒，造市商後續仍可以再向中信投信申請更多ETF單位，若供給增加並回到市場，溢價就可能收斂，價格也可能跟著回落。

因此他建議，若ETF溢價過高，手上已有部位者可考慮趁高出場；至於尚未進場的投資人，則不宜在溢價過高時追買。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009819中信美國數據中心及電力 陳重銘 溢價 淨值

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