繼00981A統一投信再推00403A！號稱升級版0050？小童剖析3層選股邏輯

隨著台股主動式ETF市場進入戰國時代，統一投信繼主動統一台股增長（00981A）後，於本週正式推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。財經Youtuber小童於最新影音中針對此檔熱騰騰募集中的商品進行深度剖析。

小童指出，00403A雖號稱「升級版0050」，並具備10元低發行價與季配息特性，但投資人除了關注其「挖掘未來0050」的潛力外，更應審慎評估高昂的經理費成本與經理人操作的穩定性。

三層布局邏輯：以前50大為核心的動態汰換

小童在影片中解析，00403A的核心策略在於「不再單純追蹤市值」。

其選股邏輯分為三個層次：

首先，以體質優良的市值前50大企業為核心部位。 其次，透過市值51至200大的清單進行動態調整與汰弱留強。 最後，視情況補上市值200大之外、具備翻倍潛力的中小型標的。

統一投信數據顯示，2016年至2025年間，市值前50大企業的上漲機率約65%。

小童說明，主動式ETF的優勢在於經理人能依據基本面表現，將財報不如預期或由盈轉虧的「老鼠屎」剃除，並補上成長動能明確的主流強勢股，目標是力拚高於大盤的超額報酬。

成本與賺賠比：主動式操作的雙面刃

然而，小童對於00403A是否「絕對值得投資」持保留態度。他強調，主動式ETF需負擔合計約1%以上的高額經理費與保管費，遠高於傳統被動式ETF。

此外，小童提出「賺賠比」的概念：0050之所以能在勝率六成的條件下翻倍，是因為領頭羊的獲利遠超末段班的虧損。

「前十名平均獲利98%，而後十名平均虧損僅15%。」小童精算後認為，在虧損幅度本就不大的情況下，過度的「汰弱留強」反而可能錯失主升段，或增加不必要的交易摩擦成本。

他擔心若經理人判斷不當，可能將「小賠變成大賠」，甚至因頻繁換股而稀釋長線收益。

市場競爭：00403A vs. 00991A的選擇難題

小童進一步對比市場同類商品，提到復華投信的主動復華未來50（00991A）。他認為00991A專注於市值前150大的公司，相對00403A而言更為聚焦，且不會納入過多不可控的中小型潛力股。目前數據顯示00991A已領先0050約10%的報酬。

「你是想要升級版的0050，還是無腦買0050就好？」小童總結，00403A的出現確實提供了放寬選股魚池的機會，但最終仍需視投資人對統一投信操盤能力的信任度而定。

他提醒投資人，任何標的都應依照個人理財目標規劃，切勿僅因「升級版」名號或低價募集就盲目進場，應在不偏離大盤太多的前提下追求超額報酬。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。