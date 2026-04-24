快訊

成立以來上漲逾2000%！「00685L」也要分割了

跟著媽祖走才知道 白沙屯進香路線的隱藏美食地圖

李洋上任砍3億預算！Cheap揭內幕憂：會做事的被搞掉「台灣體育就沒救了」

聽新聞
0:00 / 0:00

繼00981A統一投信再推00403A！號稱升級版0050？小童剖析3層選股邏輯

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
小童深度剖析募集中00403A，指出其雖具備動態選股優勢，但提醒投資人務必審慎評估逾1%的高昂經理費與頻繁換股的潛在風險，切勿因10元低價或升級版名號盲目跟風。記者許正宏／攝影 許正宏
小童深度剖析募集中00403A，指出其雖具備動態選股優勢，但提醒投資人務必審慎評估逾1%的高昂經理費與頻繁換股的潛在風險，切勿因10元低價或升級版名號盲目跟風。記者許正宏／攝影 許正宏

隨著台股主動式ETF市場進入戰國時代，統一投信繼主動統一台股增長（00981A）後，於本週正式推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。財經Youtuber小童於最新影音中針對此檔熱騰騰募集中的商品進行深度剖析。

小童指出，00403A雖號稱「升級版0050」，並具備10元低發行價與季配息特性，但投資人除了關注其「挖掘未來0050」的潛力外，更應審慎評估高昂的經理費成本與經理人操作的穩定性。

三層布局邏輯：以前50大為核心的動態汰換

小童在影片中解析，00403A的核心策略在於「不再單純追蹤市值」。

其選股邏輯分為三個層次：

首先，以體質優良的市值前50大企業為核心部位。

其次，透過市值51至200大的清單進行動態調整與汰弱留強。

最後，視情況補上市值200大之外、具備翻倍潛力的中小型標的。

統一投信數據顯示，2016年至2025年間，市值前50大企業的上漲機率約65%。

小童說明，主動式ETF的優勢在於經理人能依據基本面表現，將財報不如預期或由盈轉虧的「老鼠屎」剃除，並補上成長動能明確的主流強勢股，目標是力拚高於大盤的超額報酬。

成本與賺賠比：主動式操作的雙面刃

然而，小童對於00403A是否「絕對值得投資」持保留態度。他強調，主動式ETF需負擔合計約1%以上的高額經理費與保管費，遠高於傳統被動式ETF。

此外，小童提出「賺賠比」的概念：0050之所以能在勝率六成的條件下翻倍，是因為領頭羊的獲利遠超末段班的虧損。

「前十名平均獲利98%，而後十名平均虧損僅15%。」小童精算後認為，在虧損幅度本就不大的情況下，過度的「汰弱留強」反而可能錯失主升段，或增加不必要的交易摩擦成本。

他擔心若經理人判斷不當，可能將「小賠變成大賠」，甚至因頻繁換股而稀釋長線收益。

市場競爭：00403A vs. 00991A的選擇難題

小童進一步對比市場同類商品，提到復華投信的主動復華未來50（00991A）。他認為00991A專注於市值前150大的公司，相對00403A而言更為聚焦，且不會納入過多不可控的中小型潛力股。目前數據顯示00991A已領先0050約10%的報酬。

「你是想要升級版的0050，還是無腦買0050就好？」小童總結，00403A的出現確實提供了放寬選股魚池的機會，但最終仍需視投資人對統一投信操盤能力的信任度而定。

他提醒投資人，任何標的都應依照個人理財目標規劃，切勿僅因「升級版」名號或低價募集就盲目進場，應在不偏離大盤太多的前提下追求超額報酬。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00991A動復華未來50 00403A統一台股升級50

小童 x Happy Trading Life

追蹤

相關新聞

長輩沒錢卻沉迷低價股當沖？他勸買ETF遭拒…網酸：老股民心態

股市投資方式多元，但不同世代觀念差異也引發討論。一名網友在Dcard發文表示，家中長輩資金僅數十萬元，卻堅持以低價股當沖為主，不願接觸ETF或零股投資，即使行情不錯仍未明顯獲利，讓他困惑不已，貼文引發網友熱議「老股民心態」。

繼00981A統一投信再推00403A！號稱升級版0050？小童剖析3層選股邏輯

隨著台股主動式ETF市場進入戰國時代，統一投信繼主動統一台股增長（00981A）後，於本週正式推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）。財經Youtuber小童於最新影音中針對此檔熱騰騰募集中的商品進行深度剖析。 小童指出，00403A雖號稱「升級版0050」，並具備10元低發行價與季配息特性，但投資人除了關注其「挖掘未來0050」的潛力外，更應審慎評估高昂的經理費成本與經理人操作的穩定性。

009819上市首日溢價飆24%！陳重銘示警：造市商沒貨了千萬別追高

中信數據及電力ETF（009819）上市首日大幅溢價24%，陳重銘提醒投資人注意造市商持股有限，不宜追高。目前市場需求強勁，溢價可能隨供應增加而回落。

金管會放寬單一個股上限至25%！網嗨喊「00981A限制器打開」：瑤池金母火力全開

金管會宣布放寬投信基金投資單一公司上限至25%，使主動式ETF「00981A」成為焦點。股民熱議「瑤池金母火力全開」，市場情緒高漲，期待資金回流強勢核心資產。不過，投資人也需謹記潛在風險。

30歲存款＋股票500萬算多嗎？他自嘆「散戶心態」：漲跌都怕

股市熱絡之際，不少投資人開始檢視自身資產水平。一名網友在Dcard發文表示，自己30歲累積存款與股票約500萬元，但看到他人分享高額獲利後產生落差感，進而詢問「這樣算多嗎」，並坦言自己面對股市漲跌都感到不安，引發熱烈討論。

借錢+信貸200萬買0050⋯進場股價秒跌！他竟嗆要營業員賠錢

台股波動加劇，投資人情緒也隨之放大。一名網友在Dcard發文表示，以每股88.6元買進0050後隨即遇到下跌，不僅面臨信貸壓力，甚至詢問是否能向營業員求償，引發大量討論。網友焦點集中在高槓桿投資風險與投資責任歸屬問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。