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金管會放寬單一個股上限至25%！網嗨喊「00981A限制器打開」：瑤池金母火力全開

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會宣布放寬投信基金投資單一公司上限至25%，引發PTT熱議，網友看好主動式ETF00981A「限制器打開」迎來重倉台積電的利多。中央社
金管會宣布放寬投信基金投資單一公司上限至25%，引發PTT熱議，網友看好主動式ETF00981A「限制器打開」迎來重倉台積電的利多。中央社

主動式ETF近期成為台股最熱門關鍵字，主動統一台股增長（00981A）更因績效與話題同步爆發，經理人陳釧瑤被股民封為「瑤池金母」。如今金管會再宣布放寬投信基金投資單一公司限制，讓上限從10%拉高到25%，市場立刻聯想到台積電與主動式ETF，股板也直接嗨喊「00981A限制器打開」。

據原文，金管會將發布函令，放寬投信基金投資單一公司股票、加計公司債或金融債券的淨資產價值限制，從原本10%提高到25%。報導指出，台積電市值已達55.36兆元，占台股市值比重44.3%，是唯一台股權重超過一成的個股。金管會此次鬆綁，主要是為提升基金操作彈性、增進投信業者競爭力，也讓台股基金與主動式ETF未來在配置上更有空間。

對支持主動式ETF的投資人來說，這項政策幾乎被視為火力解封，尤其00981A近期聲量高，網友自然把焦點放到「瑤姐」身上。留言包括「趕快護駕00981」、「00981A限制器打開」、「瑤池金母火力全開」、「00981A多的錢有地方去了」、「強者恆強的時代來了」、「00981A要爆衝了」、「00981A豚集合」。也有人認為，這對台積電與元大台灣50（0050）同樣是利多，「GG要大爆噴了」、「0050坐等981A抬轎」、「謝謝主動式幫忙抬轎GG」，市場情緒明顯偏向期待資金再度集中到強勢核心資產。

不過，也有網友提醒，放寬限制雖然增加操作彈性，但不代表沒有風險。有人質疑「那為啥不直接買台積」、「00981A要是25% GG 那我還買主動幹麻」、「這種消息出來都是騙人進場吧」、「助漲助跌 風險自己評估囉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 主動式 ETF 經理人 0050元大台灣50 2330台積電

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