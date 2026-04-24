ETF成交量再突破千億

台股昨（23）日交易熱度激增，台股ETF總成交值再度衝破千億元，攀升至1,273.95億元，僅次於3月4日的1,310.73億元，寫歷史次高。

前三大熱門台股ETF成交值均超過百億元，包含主動統一台股增長、元大台灣50、元大台灣50正2。其中，主動統一台股增長324.4億元，為3月9日元大台灣50的394.88億元成交值之後，再有ETF單日成交值突破300億元者。

成交值第二至十大依序為元大台灣50的135.9億、元大台灣50正2的124.3億、主動群益科技創新81.9億、元大高股息73億、群益台灣精選高息44.2億、凱基台灣TOP 50的43.2億、富邦科技37.1億、元大台灣50反1、國泰永續高股息。

以增幅來看，元大台灣50反1成交值較前一個交易日增288.3%最多，主動統一台股增長、元大台灣50、元大台灣50正2、主動群益科技創新也都增逾100%。以類型看，成交值前十大中，涵蓋高股息型三檔、一般市場指數型兩檔、主動式ETF兩檔、槓桿型ETF一檔、反向ETF一檔、主題型ETF一檔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。